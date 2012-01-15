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فلسطين تسجل 332 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات و310 حالات تَعافٍ

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 8 وفيات، و332 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و310 حالات تَعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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فلسطين تسجل 332 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات و310 حالات تَعافٍ
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 8 وفيات، و332 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و310 حالات تَعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
05:20 PM

فلسطين تسجل 332 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات و310 حالات تَعافٍ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 8 وفيات، و332 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و310 حالات تَعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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14,546
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