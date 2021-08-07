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جنية وأرواح شريرة.. ضبط طبيب مصري كاد يقتل زوجته بطريقة غريبة!

واقعة جرت تفاصيلها في بريطانيا حتى بلغت أروقة المحكمة وتنتظر حكمًا

ألقت الأجهزة الأمنية البريطانية القبض على طبيب مصري بتهمة التسبب في تسمم زوجته أثناء ممارسة أعمال غريبة لطرد الجن من جسدها بذريعة "الرقية الشرعية"، وتمت إحالة المتهم لمحكمة شيفيلدا.

وأشارت تقارير بريطانية إلى أن الطبيب حسام متولي "61 عامًا" قام بتخدير زوجته "بريطانية الجنسية" وممارسة أعمال غريبة لطرد الجن والأرواح الشريرة من جسدها، وهو ما وصفه بأنها "رقية شرعية".

ووجد أعضاء هيئة المحلفين "متولي" مذنبًا في 8 تهم، بينها حقن الضحية بمادة ضارة وتهمة الاحتيال.

وعلمت المحكمة خلال المحاكمة التي استمرت 8 أسابيع أن "متولي"، وهو طبيب تخدير يعمل في دائرة الصحة البريطانية، وأخصائي في علاج أعراض الألم المتكررة؛ كان يعتقد أن زوجته مسكونة بالأرواح والجن.

وعرضت مقتطفات على هيئة المحلفين من 300 لقطة مسجلة، سمع فيها متولي يردد: "بسم الله.. الله أكبر" ويدهن جلدها بالمياه والزيوت، بينما كان يحقن زوجته ببعض السوائل ويقوم بربطها ويتحدث إلى جنية تدعى "ماغدولينا"، على حد وصفه.

واستمع المحلفون إلى شهادة أحد رجال الدين المسلمين الذي قال إن الرقية الشرعية شيء معروف ومستخدم لكن بدون استخدام التخدير وبعض الممارسات التي قام بها الطبيب.

وأشار التقرير إلى أن الحكم سيصدر على المتهم في 20 سبتمبر المقبل؛ حيث إن المحكمة اعتبرت ما فعله بزوجته أمرًا خطيرًا كاد أن ينهي حياتها.

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جنية وأرواح شريرة.. ضبط طبيب مصري كاد يقتل زوجته بطريقة غريبة!
سبق

ألقت الأجهزة الأمنية البريطانية القبض على طبيب مصري بتهمة التسبب في تسمم زوجته أثناء ممارسة أعمال غريبة لطرد الجن من جسدها بذريعة "الرقية الشرعية"، وتمت إحالة المتهم لمحكمة شيفيلدا.

وأشارت تقارير بريطانية إلى أن الطبيب حسام متولي "61 عامًا" قام بتخدير زوجته "بريطانية الجنسية" وممارسة أعمال غريبة لطرد الجن والأرواح الشريرة من جسدها، وهو ما وصفه بأنها "رقية شرعية".

ووجد أعضاء هيئة المحلفين "متولي" مذنبًا في 8 تهم، بينها حقن الضحية بمادة ضارة وتهمة الاحتيال.

وعلمت المحكمة خلال المحاكمة التي استمرت 8 أسابيع أن "متولي"، وهو طبيب تخدير يعمل في دائرة الصحة البريطانية، وأخصائي في علاج أعراض الألم المتكررة؛ كان يعتقد أن زوجته مسكونة بالأرواح والجن.

وعرضت مقتطفات على هيئة المحلفين من 300 لقطة مسجلة، سمع فيها متولي يردد: "بسم الله.. الله أكبر" ويدهن جلدها بالمياه والزيوت، بينما كان يحقن زوجته ببعض السوائل ويقوم بربطها ويتحدث إلى جنية تدعى "ماغدولينا"، على حد وصفه.

واستمع المحلفون إلى شهادة أحد رجال الدين المسلمين الذي قال إن الرقية الشرعية شيء معروف ومستخدم لكن بدون استخدام التخدير وبعض الممارسات التي قام بها الطبيب.

وأشار التقرير إلى أن الحكم سيصدر على المتهم في 20 سبتمبر المقبل؛ حيث إن المحكمة اعتبرت ما فعله بزوجته أمرًا خطيرًا كاد أن ينهي حياتها.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
12:01 PM

جنية وأرواح شريرة.. ضبط طبيب مصري كاد يقتل زوجته بطريقة غريبة!

واقعة جرت تفاصيلها في بريطانيا حتى بلغت أروقة المحكمة وتنتظر حكمًا

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خالد علي - الرياض
0
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ألقت الأجهزة الأمنية البريطانية القبض على طبيب مصري بتهمة التسبب في تسمم زوجته أثناء ممارسة أعمال غريبة لطرد الجن من جسدها بذريعة "الرقية الشرعية"، وتمت إحالة المتهم لمحكمة شيفيلدا.

وأشارت تقارير بريطانية إلى أن الطبيب حسام متولي "61 عامًا" قام بتخدير زوجته "بريطانية الجنسية" وممارسة أعمال غريبة لطرد الجن والأرواح الشريرة من جسدها، وهو ما وصفه بأنها "رقية شرعية".

ووجد أعضاء هيئة المحلفين "متولي" مذنبًا في 8 تهم، بينها حقن الضحية بمادة ضارة وتهمة الاحتيال.

وعلمت المحكمة خلال المحاكمة التي استمرت 8 أسابيع أن "متولي"، وهو طبيب تخدير يعمل في دائرة الصحة البريطانية، وأخصائي في علاج أعراض الألم المتكررة؛ كان يعتقد أن زوجته مسكونة بالأرواح والجن.

وعرضت مقتطفات على هيئة المحلفين من 300 لقطة مسجلة، سمع فيها متولي يردد: "بسم الله.. الله أكبر" ويدهن جلدها بالمياه والزيوت، بينما كان يحقن زوجته ببعض السوائل ويقوم بربطها ويتحدث إلى جنية تدعى "ماغدولينا"، على حد وصفه.

واستمع المحلفون إلى شهادة أحد رجال الدين المسلمين الذي قال إن الرقية الشرعية شيء معروف ومستخدم لكن بدون استخدام التخدير وبعض الممارسات التي قام بها الطبيب.

وأشار التقرير إلى أن الحكم سيصدر على المتهم في 20 سبتمبر المقبل؛ حيث إن المحكمة اعتبرت ما فعله بزوجته أمرًا خطيرًا كاد أن ينهي حياتها.

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