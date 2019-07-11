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"العنبر" يحتفل بزواجه في الرياض

احتفل المهندس سليمان عبدالعزيز العنبر، مدير إدارة المحطة الثانية عشرة للشركة السعودية للكهرباء، بزواج نجله "عبدالعزيز"، من كريمة عبدالعزيز محمد العنزان، في حفل أقيم بالرياض.

وشرّف الحفلَ جمعٌ من الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.

"سبق" تهنئ "عبدالعزيز العنبر"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة، وألف مبارك.

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"العنبر" يحتفل بزواجه في الرياض
سبق

احتفل المهندس سليمان عبدالعزيز العنبر، مدير إدارة المحطة الثانية عشرة للشركة السعودية للكهرباء، بزواج نجله "عبدالعزيز"، من كريمة عبدالعزيز محمد العنزان، في حفل أقيم بالرياض.

وشرّف الحفلَ جمعٌ من الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.

"سبق" تهنئ "عبدالعزيز العنبر"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة، وألف مبارك.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
11:43 AM

"العنبر" يحتفل بزواجه في الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل المهندس سليمان عبدالعزيز العنبر، مدير إدارة المحطة الثانية عشرة للشركة السعودية للكهرباء، بزواج نجله "عبدالعزيز"، من كريمة عبدالعزيز محمد العنزان، في حفل أقيم بالرياض.

وشرّف الحفلَ جمعٌ من الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.

"سبق" تهنئ "عبدالعزيز العنبر"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة، وألف مبارك.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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