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"المانع" يحتفي بعقد قرانه في الرياض

احتفل إبراهيم المانع أحد منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بعقد قرانه على كريمة إحدى الأسر بمدينة الرياض.
تهانينا للمانع ودعواتنا له بحياة سعيدة بإذن الله.
والتهنئة موصولة من الزميل الإعلامي أحمد الشايع مدير العلاقات العامة والإعلام في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض.

إبراهيم المانع منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عقد قرانه

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"المانع" يحتفي بعقد قرانه في الرياض
سبق

احتفل إبراهيم المانع أحد منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بعقد قرانه على كريمة إحدى الأسر بمدينة الرياض.
تهانينا للمانع ودعواتنا له بحياة سعيدة بإذن الله.
والتهنئة موصولة من الزميل الإعلامي أحمد الشايع مدير العلاقات العامة والإعلام في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
12:55 PM

"المانع" يحتفي بعقد قرانه في الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل إبراهيم المانع أحد منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بعقد قرانه على كريمة إحدى الأسر بمدينة الرياض.
تهانينا للمانع ودعواتنا له بحياة سعيدة بإذن الله.
والتهنئة موصولة من الزميل الإعلامي أحمد الشايع مدير العلاقات العامة والإعلام في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض.

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