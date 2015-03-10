النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تجمع الشرقية" يطمئن على سير العمل بالمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية

اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا

طمأن التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الجميع على سير العمل بكل المستشفيات والمراكز الصحية في المنطقة الشرقية بالشكل المطلوب واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس الكورونا.

وقال في بيان إعلامي: تم إعادة جدولة مواعيد العمليات غير المستعجلة، وإعادة جدولة المواعيد في العيادات والاستعانة بالكوادر الصحية، واستدعاء من كان في الإجازة.

وأضاف التجمع أنه تم الاتفاق مع الهلال الأحمر لتحويل بعض الحالات إلى المستشفيات الأخرى في المنطقة، فضلاً عن التنسيق مع مستشفى القطيف العام بحيث إن الكوادر الصحية التي تسكن القطيف وتعمل بمجمع الدمام الطبي تعمل في هذه الفترة في مستشفى القطيف، والكوادر الصحية التي تعمل في مستشفى القطيف العام وتسكن الدمام تعمل هذه الفترة في مجمع الدمام الطبي.


وأشار التجمع إلى أن ساعات العمل تمتد في مجمع الدمام الطبي إلى 12 ساعة بالإضافة إلى عمل مركز غرناطة للرعاية الأولية 24 ساعة ومركز بدر للرعاية الأولية في الفترة المسائية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تجمع الشرقية" يطمئن على سير العمل بالمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية
سبق

طمأن التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الجميع على سير العمل بكل المستشفيات والمراكز الصحية في المنطقة الشرقية بالشكل المطلوب واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس الكورونا.

وقال في بيان إعلامي: تم إعادة جدولة مواعيد العمليات غير المستعجلة، وإعادة جدولة المواعيد في العيادات والاستعانة بالكوادر الصحية، واستدعاء من كان في الإجازة.

وأضاف التجمع أنه تم الاتفاق مع الهلال الأحمر لتحويل بعض الحالات إلى المستشفيات الأخرى في المنطقة، فضلاً عن التنسيق مع مستشفى القطيف العام بحيث إن الكوادر الصحية التي تسكن القطيف وتعمل بمجمع الدمام الطبي تعمل في هذه الفترة في مستشفى القطيف، والكوادر الصحية التي تعمل في مستشفى القطيف العام وتسكن الدمام تعمل هذه الفترة في مجمع الدمام الطبي.


وأشار التجمع إلى أن ساعات العمل تمتد في مجمع الدمام الطبي إلى 12 ساعة بالإضافة إلى عمل مركز غرناطة للرعاية الأولية 24 ساعة ومركز بدر للرعاية الأولية في الفترة المسائية.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
11:53 PM

"تجمع الشرقية" يطمئن على سير العمل بالمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية

اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
860

طمأن التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الجميع على سير العمل بكل المستشفيات والمراكز الصحية في المنطقة الشرقية بالشكل المطلوب واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس الكورونا.

وقال في بيان إعلامي: تم إعادة جدولة مواعيد العمليات غير المستعجلة، وإعادة جدولة المواعيد في العيادات والاستعانة بالكوادر الصحية، واستدعاء من كان في الإجازة.

وأضاف التجمع أنه تم الاتفاق مع الهلال الأحمر لتحويل بعض الحالات إلى المستشفيات الأخرى في المنطقة، فضلاً عن التنسيق مع مستشفى القطيف العام بحيث إن الكوادر الصحية التي تسكن القطيف وتعمل بمجمع الدمام الطبي تعمل في هذه الفترة في مستشفى القطيف، والكوادر الصحية التي تعمل في مستشفى القطيف العام وتسكن الدمام تعمل هذه الفترة في مجمع الدمام الطبي.


وأشار التجمع إلى أن ساعات العمل تمتد في مجمع الدمام الطبي إلى 12 ساعة بالإضافة إلى عمل مركز غرناطة للرعاية الأولية 24 ساعة ومركز بدر للرعاية الأولية في الفترة المسائية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,098
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,183
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,190
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,266

المقالات

سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة