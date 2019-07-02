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عن تأخر رواتب موظفيها .. بلدية الأفلاج: رفعنا المسيرات ونتواصل لمعرفة الأسباب

فيما أودعت البنوك السعودية رواتب موظفي الدولة الخميس الماضي وتابعت "سبق"

علّقت بلدية الأفلاج على ما نشرته "سبق"، أمس، حول تأخر نزول رواتب موظفيها رغم إيداع البنوك السعودية رواتب موظفي الدولة لشهر يونيو يوم الخميس الماضي.

وقال المتحدث الرسمي لبلدية الأفلاج فهد العجالين؛ لـ "سبق": "إشارة إلى ما نُشر في صحيفتكم تحت عنوان (لليوم الخامس.. موظفو بلدية الأفلاج بلا رواتب)، نفيدكم بأن البلدية قامت برفع المسيرات في وقتها وما زال التواصل مع الجهات المعنية لمعرفة أسباب التأخير، للإحاطة، ولكم تحياتنا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عن تأخر رواتب موظفيها .. بلدية الأفلاج: رفعنا المسيرات ونتواصل لمعرفة الأسباب
سبق

علّقت بلدية الأفلاج على ما نشرته "سبق"، أمس، حول تأخر نزول رواتب موظفيها رغم إيداع البنوك السعودية رواتب موظفي الدولة لشهر يونيو يوم الخميس الماضي.

وقال المتحدث الرسمي لبلدية الأفلاج فهد العجالين؛ لـ "سبق": "إشارة إلى ما نُشر في صحيفتكم تحت عنوان (لليوم الخامس.. موظفو بلدية الأفلاج بلا رواتب)، نفيدكم بأن البلدية قامت برفع المسيرات في وقتها وما زال التواصل مع الجهات المعنية لمعرفة أسباب التأخير، للإحاطة، ولكم تحياتنا".

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
11:31 AM

عن تأخر رواتب موظفيها .. بلدية الأفلاج: رفعنا المسيرات ونتواصل لمعرفة الأسباب

فيما أودعت البنوك السعودية رواتب موظفي الدولة الخميس الماضي وتابعت "سبق"

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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2,546

علّقت بلدية الأفلاج على ما نشرته "سبق"، أمس، حول تأخر نزول رواتب موظفيها رغم إيداع البنوك السعودية رواتب موظفي الدولة لشهر يونيو يوم الخميس الماضي.

وقال المتحدث الرسمي لبلدية الأفلاج فهد العجالين؛ لـ "سبق": "إشارة إلى ما نُشر في صحيفتكم تحت عنوان (لليوم الخامس.. موظفو بلدية الأفلاج بلا رواتب)، نفيدكم بأن البلدية قامت برفع المسيرات في وقتها وما زال التواصل مع الجهات المعنية لمعرفة أسباب التأخير، للإحاطة، ولكم تحياتنا".

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