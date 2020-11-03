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"هدف" يرفع سقف دعم المستفيدات من برنامج "وصول" لـ 1100 ريال شهرياً

لتمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص

رفع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، سقف الدعم المالي للمستفيدات من برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول" إلى 1100 ريال بدلاً من 800 ريال شهرياً، وذلك بناءً على التحسينات الجديدة التي أجريت على البرنامج؛ بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص.

ووفقاً للآلية الجديدة للبرنامج فإنه بمقدور المسجلات الاستفادة من الدعم عبر خصم 80% من تكلفة كل رحلة بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري أقل من 6000 ريال، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 إلى 8000 ريال. كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهراً بدلاً من 12 شهراً.

وحرصاً على سلامة المستفيدات من برنامج "وصول" وضمان الجودة والأمان في النقل، يتم تقديم الخدمة عبر الشركات المرخصة من وزارة النقل ويمكن للمواطنات الراغبات في المشاركة كقائدات مركبة الانضمام للشركات المرخصة والمعتمدة في البرنامج.

ويغطي برنامج "وصول" 13 منطقة؛ هي: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.

يشار إلى أن برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول" يهدف إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ودعا صندوق تنمية الموارد البشرية الراغبات بالتسجيل في برنامج "وصول" الدخول من خلال الرابط: http://wusool.sa.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يرفع سقف دعم المستفيدات من برنامج "وصول" لـ 1100 ريال شهرياً
سبق

رفع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، سقف الدعم المالي للمستفيدات من برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول" إلى 1100 ريال بدلاً من 800 ريال شهرياً، وذلك بناءً على التحسينات الجديدة التي أجريت على البرنامج؛ بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص.

ووفقاً للآلية الجديدة للبرنامج فإنه بمقدور المسجلات الاستفادة من الدعم عبر خصم 80% من تكلفة كل رحلة بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري أقل من 6000 ريال، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 إلى 8000 ريال. كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهراً بدلاً من 12 شهراً.

وحرصاً على سلامة المستفيدات من برنامج "وصول" وضمان الجودة والأمان في النقل، يتم تقديم الخدمة عبر الشركات المرخصة من وزارة النقل ويمكن للمواطنات الراغبات في المشاركة كقائدات مركبة الانضمام للشركات المرخصة والمعتمدة في البرنامج.

ويغطي برنامج "وصول" 13 منطقة؛ هي: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.

يشار إلى أن برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول" يهدف إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ودعا صندوق تنمية الموارد البشرية الراغبات بالتسجيل في برنامج "وصول" الدخول من خلال الرابط: http://wusool.sa.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
07:05 PM

"هدف" يرفع سقف دعم المستفيدات من برنامج "وصول" لـ 1100 ريال شهرياً

لتمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، سقف الدعم المالي للمستفيدات من برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول" إلى 1100 ريال بدلاً من 800 ريال شهرياً، وذلك بناءً على التحسينات الجديدة التي أجريت على البرنامج؛ بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص.

ووفقاً للآلية الجديدة للبرنامج فإنه بمقدور المسجلات الاستفادة من الدعم عبر خصم 80% من تكلفة كل رحلة بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري أقل من 6000 ريال، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 إلى 8000 ريال. كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهراً بدلاً من 12 شهراً.

وحرصاً على سلامة المستفيدات من برنامج "وصول" وضمان الجودة والأمان في النقل، يتم تقديم الخدمة عبر الشركات المرخصة من وزارة النقل ويمكن للمواطنات الراغبات في المشاركة كقائدات مركبة الانضمام للشركات المرخصة والمعتمدة في البرنامج.

ويغطي برنامج "وصول" 13 منطقة؛ هي: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.

يشار إلى أن برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول" يهدف إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ودعا صندوق تنمية الموارد البشرية الراغبات بالتسجيل في برنامج "وصول" الدخول من خلال الرابط: http://wusool.sa.

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