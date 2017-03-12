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بالصور.. "إعمار اليمن" يقف على احتياجات المطابع المدرسية في عدن

سعيًا لدعمها وتطويرها ورفع الطاقة الإنتاجية

تفقد فريقٌ فنّي من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مكوّن من المهندسين والمختصين؛ مطابع الكتُب المدرسية بمحافظة عدن في مديرية المنصورة والمعلا، بهدف معرفة احتياج المطابع؛ سعيًا لدعمها وتطويرها ورفع الطاقة الإنتاجية للمطابع.

واجتمع الفريق السعودي مع وكيل وزارة التربية اليمنية لقطاع المشاريع والتجهيزات المدير التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، الدكتور محمد عمر باسليم، والذي أطلع الفريق على احتياج المطابع الحالي، بالإضافة إلى مناقشة الخطة التطويرية للمطابع.

وزار الفريق الفني برفقة مدراء الصيانة والإنتاج في مطابع المنصورة ومطابع المعلا، وتعرّف على احتياجات المطابع التي تتضمن احتياجات الطاقم الإداري والتشغيلي، كما وقف الفريق على احتياجات المطابع من مدخلات الإنتاج وقطع الغيار.

يُشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يولي قطاع التعليم في اليمن أهمية بالغة؛ حيث دعم طباعة المناهج الدراسية لكافة الصفوف التعليمية بأكثر من نصف مليون كتاب، وُزِّعت على طلاب وطالبات اليمن في مُختلف المحافظات اليمنية.

إعمار اليمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "إعمار اليمن" يقف على احتياجات المطابع المدرسية في عدن
سبق

تفقد فريقٌ فنّي من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مكوّن من المهندسين والمختصين؛ مطابع الكتُب المدرسية بمحافظة عدن في مديرية المنصورة والمعلا، بهدف معرفة احتياج المطابع؛ سعيًا لدعمها وتطويرها ورفع الطاقة الإنتاجية للمطابع.

واجتمع الفريق السعودي مع وكيل وزارة التربية اليمنية لقطاع المشاريع والتجهيزات المدير التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، الدكتور محمد عمر باسليم، والذي أطلع الفريق على احتياج المطابع الحالي، بالإضافة إلى مناقشة الخطة التطويرية للمطابع.

وزار الفريق الفني برفقة مدراء الصيانة والإنتاج في مطابع المنصورة ومطابع المعلا، وتعرّف على احتياجات المطابع التي تتضمن احتياجات الطاقم الإداري والتشغيلي، كما وقف الفريق على احتياجات المطابع من مدخلات الإنتاج وقطع الغيار.

يُشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يولي قطاع التعليم في اليمن أهمية بالغة؛ حيث دعم طباعة المناهج الدراسية لكافة الصفوف التعليمية بأكثر من نصف مليون كتاب، وُزِّعت على طلاب وطالبات اليمن في مُختلف المحافظات اليمنية.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
04:37 PM

بالصور.. "إعمار اليمن" يقف على احتياجات المطابع المدرسية في عدن

سعيًا لدعمها وتطويرها ورفع الطاقة الإنتاجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفقد فريقٌ فنّي من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مكوّن من المهندسين والمختصين؛ مطابع الكتُب المدرسية بمحافظة عدن في مديرية المنصورة والمعلا، بهدف معرفة احتياج المطابع؛ سعيًا لدعمها وتطويرها ورفع الطاقة الإنتاجية للمطابع.

واجتمع الفريق السعودي مع وكيل وزارة التربية اليمنية لقطاع المشاريع والتجهيزات المدير التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، الدكتور محمد عمر باسليم، والذي أطلع الفريق على احتياج المطابع الحالي، بالإضافة إلى مناقشة الخطة التطويرية للمطابع.

وزار الفريق الفني برفقة مدراء الصيانة والإنتاج في مطابع المنصورة ومطابع المعلا، وتعرّف على احتياجات المطابع التي تتضمن احتياجات الطاقم الإداري والتشغيلي، كما وقف الفريق على احتياجات المطابع من مدخلات الإنتاج وقطع الغيار.

يُشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يولي قطاع التعليم في اليمن أهمية بالغة؛ حيث دعم طباعة المناهج الدراسية لكافة الصفوف التعليمية بأكثر من نصف مليون كتاب، وُزِّعت على طلاب وطالبات اليمن في مُختلف المحافظات اليمنية.

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