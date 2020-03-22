حصيلة يوم واحد.. "كورونا" يصيب 900 سويسري ويقتل 4

ارتفاع عدد المرضى إلى 7014

أفادت وزارة الصحة في سويسرا بتسجيل أكثر من 900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أمس إلى اليوم (الأحد)؛ مما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكّدة إلى 7014، و60 حالة وفاة على الأقل ارتفاعًا من 56 في اليوم السابق.

وبيّنت الوزارة أن مقاطعة تيسينو سجّلت 918 حالة إصابة، و28 حالة وفاة، وهي أشدّ مقاطعات سويسرا تضرُّرًا بالمرض، والواقعة على الحدود مع إيطاليا.