النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حصيلة يوم واحد.. "كورونا" يصيب 900 سويسري ويقتل 4

ارتفاع عدد المرضى إلى 7014

أفادت وزارة الصحة في سويسرا بتسجيل أكثر من 900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أمس إلى اليوم (الأحد)؛ مما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكّدة إلى 7014، و60 حالة وفاة على الأقل ارتفاعًا من 56 في اليوم السابق.

وبيّنت الوزارة أن مقاطعة تيسينو سجّلت 918 حالة إصابة، و28 حالة وفاة، وهي أشدّ مقاطعات سويسرا تضرُّرًا بالمرض، والواقعة على الحدود مع إيطاليا.

الرئيسية/ محطات

اعلان
حصيلة يوم واحد.. "كورونا" يصيب 900 سويسري ويقتل 4
سبق

أفادت وزارة الصحة في سويسرا بتسجيل أكثر من 900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أمس إلى اليوم (الأحد)؛ مما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكّدة إلى 7014، و60 حالة وفاة على الأقل ارتفاعًا من 56 في اليوم السابق.

وبيّنت الوزارة أن مقاطعة تيسينو سجّلت 918 حالة إصابة، و28 حالة وفاة، وهي أشدّ مقاطعات سويسرا تضرُّرًا بالمرض، والواقعة على الحدود مع إيطاليا.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
07:21 PM

حصيلة يوم واحد.. "كورونا" يصيب 900 سويسري ويقتل 4

ارتفاع عدد المرضى إلى 7014

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,959

أفادت وزارة الصحة في سويسرا بتسجيل أكثر من 900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أمس إلى اليوم (الأحد)؛ مما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكّدة إلى 7014، و60 حالة وفاة على الأقل ارتفاعًا من 56 في اليوم السابق.

وبيّنت الوزارة أن مقاطعة تيسينو سجّلت 918 حالة إصابة، و28 حالة وفاة، وهي أشدّ مقاطعات سويسرا تضرُّرًا بالمرض، والواقعة على الحدود مع إيطاليا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,517
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,108
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,970
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,493

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة