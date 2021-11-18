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"دفوا عيالكم وشيبانكم" .. "الزعاق": إنه برد "الأحيمر"

قال: سيكون خلال هذا الأسبوع .. مضر على الأطفال والكبار

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن المملكة على موعد مع أجواء باردة خلال هذا الأسبوع؛ داعياً إلى تدفئة الأطفال وكبار السن من برودة الطقس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": سنعيش خلال هذا الأسبوع في موسم برد الأحيمر، وهو برد مضر على الأطفال وكبار السن (دفوا عيالكم وشيبانكم).

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، الرياض، مكة المكرّمة، الباحة، عسير، وجازان، وأجزاء من منطقة حائل, في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية.

الدكتور خالد الزعاق "دفوا عيالكم وشيبانكم برد "الأحيمر"

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"دفوا عيالكم وشيبانكم" .. "الزعاق": إنه برد "الأحيمر"
سبق

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن المملكة على موعد مع أجواء باردة خلال هذا الأسبوع؛ داعياً إلى تدفئة الأطفال وكبار السن من برودة الطقس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": سنعيش خلال هذا الأسبوع في موسم برد الأحيمر، وهو برد مضر على الأطفال وكبار السن (دفوا عيالكم وشيبانكم).

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، الرياض، مكة المكرّمة، الباحة، عسير، وجازان، وأجزاء من منطقة حائل, في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
11:48 AM

"دفوا عيالكم وشيبانكم" .. "الزعاق": إنه برد "الأحيمر"

قال: سيكون خلال هذا الأسبوع .. مضر على الأطفال والكبار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن المملكة على موعد مع أجواء باردة خلال هذا الأسبوع؛ داعياً إلى تدفئة الأطفال وكبار السن من برودة الطقس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": سنعيش خلال هذا الأسبوع في موسم برد الأحيمر، وهو برد مضر على الأطفال وكبار السن (دفوا عيالكم وشيبانكم).

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، الرياض، مكة المكرّمة، الباحة، عسير، وجازان، وأجزاء من منطقة حائل, في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية.

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