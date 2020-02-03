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انطلاق النسخة الثانية من معرض الترفيه بالرياض.. اليوم

بمشاركة 23 دولة وجهة دولية

تشهد الرياض اليوم الاثنين 9 جمادى الثاني 1441 انطلاق معرض الترفيه السعودي الدولي في نسخته الثانية، بمشاركة عارضين من 23 دولة لتقديم أحدث وأفضل وسائل الترفيه والتسلية من جميع أنحاء العالم لجذب استثمارات بقيمة 64 مليار دولار في قطاع صناعة الترفيه خلال العقد المقبل.
ويزدهر قطاع الترفيه في السعودية بهدف أن تصبح المملكة وجهة ترفيهية في المنطقة والعالمأ ومع وجود بنية أساسية متطورة، وخاصة المرافق الترفيهية مثل دور السينما والأحداث الرياضية والمجمعات الترفيهية الأخرى.
وساعد على ذلك إعلان المملكة استثمار 64 مليار دولار في تطوير صناعة الترفيه على مدار العقد المقبل ضمن رؤية 2030 وخاصة في برامج الترفيه في مجال الألعاب أو الآلات أو معدات الأمان أو معدات الإضاءة والمسارح أو معدات الحدائق الترفيهية أو معدات لعب الأطفال.

معرض الترفيه بالرياض

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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انطلاق النسخة الثانية من معرض الترفيه بالرياض.. اليوم
سبق

تشهد الرياض اليوم الاثنين 9 جمادى الثاني 1441 انطلاق معرض الترفيه السعودي الدولي في نسخته الثانية، بمشاركة عارضين من 23 دولة لتقديم أحدث وأفضل وسائل الترفيه والتسلية من جميع أنحاء العالم لجذب استثمارات بقيمة 64 مليار دولار في قطاع صناعة الترفيه خلال العقد المقبل.
ويزدهر قطاع الترفيه في السعودية بهدف أن تصبح المملكة وجهة ترفيهية في المنطقة والعالمأ ومع وجود بنية أساسية متطورة، وخاصة المرافق الترفيهية مثل دور السينما والأحداث الرياضية والمجمعات الترفيهية الأخرى.
وساعد على ذلك إعلان المملكة استثمار 64 مليار دولار في تطوير صناعة الترفيه على مدار العقد المقبل ضمن رؤية 2030 وخاصة في برامج الترفيه في مجال الألعاب أو الآلات أو معدات الأمان أو معدات الإضاءة والمسارح أو معدات الحدائق الترفيهية أو معدات لعب الأطفال.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
04:15 PM

انطلاق النسخة الثانية من معرض الترفيه بالرياض.. اليوم

بمشاركة 23 دولة وجهة دولية

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خالد خليل - الرياض
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تشهد الرياض اليوم الاثنين 9 جمادى الثاني 1441 انطلاق معرض الترفيه السعودي الدولي في نسخته الثانية، بمشاركة عارضين من 23 دولة لتقديم أحدث وأفضل وسائل الترفيه والتسلية من جميع أنحاء العالم لجذب استثمارات بقيمة 64 مليار دولار في قطاع صناعة الترفيه خلال العقد المقبل.
ويزدهر قطاع الترفيه في السعودية بهدف أن تصبح المملكة وجهة ترفيهية في المنطقة والعالمأ ومع وجود بنية أساسية متطورة، وخاصة المرافق الترفيهية مثل دور السينما والأحداث الرياضية والمجمعات الترفيهية الأخرى.
وساعد على ذلك إعلان المملكة استثمار 64 مليار دولار في تطوير صناعة الترفيه على مدار العقد المقبل ضمن رؤية 2030 وخاصة في برامج الترفيه في مجال الألعاب أو الآلات أو معدات الأمان أو معدات الإضاءة والمسارح أو معدات الحدائق الترفيهية أو معدات لعب الأطفال.

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2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
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91 مليار ..

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