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ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 23.59% خلال الربع الثالث من 2021م

المرصد الوطني للعمل: ارتفع عدد العاملين السعوديين خلال الفترة ذاتها إلى نحو 60 ألف موظف

كشف المرصد الوطني للعمل، عن ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الجاري (2021م)، إلى 23.59%؛ وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 0.96% عن الربع السابق، كما ارتفع عدد العاملين السعوديين خلال الفترة ذاتها إلى نحو 60 ألف موظف وموظفة.

وأوضح المرصد أن عدد المشتركين السعوديين في القطاع الخاص وفقًا لبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بلغ في الربع الثالث من العام الحالي 1.826.875 مشتركًا من إجمالي المشتركين، بنسبة ارتفاع بلغت 3.41%، بينهم 65.06% من الذكور، و34.94% إناثًا.

ويأتي تنامي معدلات نِسَب التوطين خلال الربع الثالث، نتيجة مساعي صندوق تنمية الموارد البشرية الحثيثة في تطوير وتحسين برامج ومبادرات الدعم والتمكين الموجهة للقوى الوطنية؛ حيث أسهم في دعم توظيف أكثر من 200 ألف شاب وفتاة للعمل في منشآت القطاع الخاص منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث.

كما قادت استراتيجية عمل الصندوق، إلى تطوير وتنسيق الجهود وتعزيزها مع الشركاء في منشآت القطاع الخاص؛ لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في سوق العمل، علاوة على استحداث برامج جديدة ونوعية تتواكب مع احتياج ومتطلبات سوق العمل، إلى جانب قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال توطين عدة مهن وأنشطة اقتصادية في سوق العمل.

ويقدم "هدف" مبادرات وبرامج دعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات، ودعم المنشآت في جميع الأنشطة والقطاعات والمهن، منها: برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وبرنامج دعم النقل الموجه، ومنصة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وبرنامج دعم حضانات الأطفال (قرة)، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب)، وبوابة التطوير والتثقيف المهني (سبل)، ومبادرات دعم أخرى لتوطين عدة قطاعات في سوق العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 23.59% خلال الربع الثالث من 2021م
سبق

كشف المرصد الوطني للعمل، عن ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الجاري (2021م)، إلى 23.59%؛ وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 0.96% عن الربع السابق، كما ارتفع عدد العاملين السعوديين خلال الفترة ذاتها إلى نحو 60 ألف موظف وموظفة.

وأوضح المرصد أن عدد المشتركين السعوديين في القطاع الخاص وفقًا لبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بلغ في الربع الثالث من العام الحالي 1.826.875 مشتركًا من إجمالي المشتركين، بنسبة ارتفاع بلغت 3.41%، بينهم 65.06% من الذكور، و34.94% إناثًا.

ويأتي تنامي معدلات نِسَب التوطين خلال الربع الثالث، نتيجة مساعي صندوق تنمية الموارد البشرية الحثيثة في تطوير وتحسين برامج ومبادرات الدعم والتمكين الموجهة للقوى الوطنية؛ حيث أسهم في دعم توظيف أكثر من 200 ألف شاب وفتاة للعمل في منشآت القطاع الخاص منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث.

كما قادت استراتيجية عمل الصندوق، إلى تطوير وتنسيق الجهود وتعزيزها مع الشركاء في منشآت القطاع الخاص؛ لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في سوق العمل، علاوة على استحداث برامج جديدة ونوعية تتواكب مع احتياج ومتطلبات سوق العمل، إلى جانب قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال توطين عدة مهن وأنشطة اقتصادية في سوق العمل.

ويقدم "هدف" مبادرات وبرامج دعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات، ودعم المنشآت في جميع الأنشطة والقطاعات والمهن، منها: برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وبرنامج دعم النقل الموجه، ومنصة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وبرنامج دعم حضانات الأطفال (قرة)، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب)، وبوابة التطوير والتثقيف المهني (سبل)، ومبادرات دعم أخرى لتوطين عدة قطاعات في سوق العمل.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
11:54 AM
اخر تعديل
04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
02:51 PM

ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 23.59% خلال الربع الثالث من 2021م

المرصد الوطني للعمل: ارتفع عدد العاملين السعوديين خلال الفترة ذاتها إلى نحو 60 ألف موظف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف المرصد الوطني للعمل، عن ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الجاري (2021م)، إلى 23.59%؛ وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 0.96% عن الربع السابق، كما ارتفع عدد العاملين السعوديين خلال الفترة ذاتها إلى نحو 60 ألف موظف وموظفة.

وأوضح المرصد أن عدد المشتركين السعوديين في القطاع الخاص وفقًا لبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بلغ في الربع الثالث من العام الحالي 1.826.875 مشتركًا من إجمالي المشتركين، بنسبة ارتفاع بلغت 3.41%، بينهم 65.06% من الذكور، و34.94% إناثًا.

ويأتي تنامي معدلات نِسَب التوطين خلال الربع الثالث، نتيجة مساعي صندوق تنمية الموارد البشرية الحثيثة في تطوير وتحسين برامج ومبادرات الدعم والتمكين الموجهة للقوى الوطنية؛ حيث أسهم في دعم توظيف أكثر من 200 ألف شاب وفتاة للعمل في منشآت القطاع الخاص منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث.

كما قادت استراتيجية عمل الصندوق، إلى تطوير وتنسيق الجهود وتعزيزها مع الشركاء في منشآت القطاع الخاص؛ لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في سوق العمل، علاوة على استحداث برامج جديدة ونوعية تتواكب مع احتياج ومتطلبات سوق العمل، إلى جانب قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال توطين عدة مهن وأنشطة اقتصادية في سوق العمل.

ويقدم "هدف" مبادرات وبرامج دعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات، ودعم المنشآت في جميع الأنشطة والقطاعات والمهن، منها: برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وبرنامج دعم النقل الموجه، ومنصة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وبرنامج دعم حضانات الأطفال (قرة)، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب)، وبوابة التطوير والتثقيف المهني (سبل)، ومبادرات دعم أخرى لتوطين عدة قطاعات في سوق العمل.

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