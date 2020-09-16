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روسيا تبيع للهند مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك-5" المضاد لـ "كورونا"

يبدأ التوريد في أواخر 2020

وافق صندوق الثروة السيادية الروسي اليوم الأربعاء على توريد مائة مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك-5" لمواجهة فيروس كورونا المستجد لشركة الدواء الهندية (مختبرات دكتور ريدي).

وبين الصندوق في بيان نقلته "رويترز" أن شركة دكتور ريدي، وهي من أكبر شركات الأدوية في الهند، ستتولى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح في الهند انتظارا لموافقة الجهات التنظيمية عليه.

وأضاف أن التوريد للهند قد يبدأ في أواخر 2020.

وتأتي الصفقة بعد أن توصل صندوق الاستثمار المباشر الروسي لاتفاقات مع شركات هندية على إنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح في الهند، وهي مستهلك رئيسي للنفط والسلاح الروسيين.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا تبيع للهند مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك-5" المضاد لـ "كورونا"
سبق

وافق صندوق الثروة السيادية الروسي اليوم الأربعاء على توريد مائة مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك-5" لمواجهة فيروس كورونا المستجد لشركة الدواء الهندية (مختبرات دكتور ريدي).

وبين الصندوق في بيان نقلته "رويترز" أن شركة دكتور ريدي، وهي من أكبر شركات الأدوية في الهند، ستتولى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح في الهند انتظارا لموافقة الجهات التنظيمية عليه.

وأضاف أن التوريد للهند قد يبدأ في أواخر 2020.

وتأتي الصفقة بعد أن توصل صندوق الاستثمار المباشر الروسي لاتفاقات مع شركات هندية على إنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح في الهند، وهي مستهلك رئيسي للنفط والسلاح الروسيين.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
02:35 PM

روسيا تبيع للهند مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك-5" المضاد لـ "كورونا"

يبدأ التوريد في أواخر 2020

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق صندوق الثروة السيادية الروسي اليوم الأربعاء على توريد مائة مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك-5" لمواجهة فيروس كورونا المستجد لشركة الدواء الهندية (مختبرات دكتور ريدي).

وبين الصندوق في بيان نقلته "رويترز" أن شركة دكتور ريدي، وهي من أكبر شركات الأدوية في الهند، ستتولى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح في الهند انتظارا لموافقة الجهات التنظيمية عليه.

وأضاف أن التوريد للهند قد يبدأ في أواخر 2020.

وتأتي الصفقة بعد أن توصل صندوق الاستثمار المباشر الروسي لاتفاقات مع شركات هندية على إنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح في الهند، وهي مستهلك رئيسي للنفط والسلاح الروسيين.

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