"الأرصاد" يخصوص انبعاثات حريق مردم جدة: نتابع ما نتج عنه

قالت: خاطبنا الأمانة والجهات المختصة لسرعة اتخاذ الإجراءات

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنها تتابع الحريق الذي اندلع في مردم جدة الجديد بالجزء المتعلق بإطارات السيارات، وما نتج عنه من تلوث للهواء جراء احتراق المطاط الصناعي وانبعاث غاز أول أكسيد الكربون ومعادن ثقيلة وجزيئات صغيرة تؤثر على الجهاز التنفسي.

وأضافت: وفور وصول البلاغ للهيئة وجهت فرق التفتيش ومختبرات قياس جودة الهواء لقياس مستوى التلوث وتقديم التقارير اللازمة المعنية بالحريق.

وتابعت :كما عملت الهيئة بدورها على مخاطبة أمانة جدة والجهات المختصة الأخرى على سرعة اتخاذ الإجراءات البيئية المناسبة بتأهيل مردم جدة بما يتناسب من الأنظمة والاشتراطات البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة في المملكة وإعداد دراسة شاملة بخصوص ذلك؛ لتجنب الأضرار البيئية مستقبلاً من المردم.