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أمير مكة يستعرض مشاريع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه

خلال اجتماع بحضور نائبه.. وجارٍ تنفيذها في 7 أحياء بجدة

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه، الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة اليوم الثلاثاء، اجتماعاً تخلله استعراض مشاريع أمانة جدة وسير العمل فيها.

واطلع الأمير خالد الفيصل -خلال الاجتماع الذي حضره أمين جدة صالح التركي- على آخر الأعمال في مشاريع برنامج تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية المرحلتين الثانية والثالثة، والتي تشمل أحياء الحمدانية، والصالحية، والرحمانية، والأجزاء المتبقية من حي الفلاح.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن الأعمال الجاري تنفيذها فيما يخص مشاريع لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية في نفق السلام، وحي المنار، وطريق الحرمين بحي النخيل، وحي التيسير، وحي الأصالة، إضافة إلى مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في الشوارع المتضررة بمدينة جدة.

واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة آخر المستجدات في مشاريع تصريف مياه الأمطار (تحت الطرح) والمزمع تنفيذها في أحياء الهدى، وجزء من حي الأجاويد، وحي طيبة، وحي الفردوس بأبحر الشمالية، وطريق الملك فيصل بأبحر الشمالية، وحي المحمدية.

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أمير مكة يستعرض مشاريع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه
سبق

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه، الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة اليوم الثلاثاء، اجتماعاً تخلله استعراض مشاريع أمانة جدة وسير العمل فيها.

واطلع الأمير خالد الفيصل -خلال الاجتماع الذي حضره أمين جدة صالح التركي- على آخر الأعمال في مشاريع برنامج تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية المرحلتين الثانية والثالثة، والتي تشمل أحياء الحمدانية، والصالحية، والرحمانية، والأجزاء المتبقية من حي الفلاح.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن الأعمال الجاري تنفيذها فيما يخص مشاريع لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية في نفق السلام، وحي المنار، وطريق الحرمين بحي النخيل، وحي التيسير، وحي الأصالة، إضافة إلى مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في الشوارع المتضررة بمدينة جدة.

واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة آخر المستجدات في مشاريع تصريف مياه الأمطار (تحت الطرح) والمزمع تنفيذها في أحياء الهدى، وجزء من حي الأجاويد، وحي طيبة، وحي الفردوس بأبحر الشمالية، وطريق الملك فيصل بأبحر الشمالية، وحي المحمدية.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
03:43 PM

أمير مكة يستعرض مشاريع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه

خلال اجتماع بحضور نائبه.. وجارٍ تنفيذها في 7 أحياء بجدة

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عبدالله الراجحي - جدة
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رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه، الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة اليوم الثلاثاء، اجتماعاً تخلله استعراض مشاريع أمانة جدة وسير العمل فيها.

واطلع الأمير خالد الفيصل -خلال الاجتماع الذي حضره أمين جدة صالح التركي- على آخر الأعمال في مشاريع برنامج تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية المرحلتين الثانية والثالثة، والتي تشمل أحياء الحمدانية، والصالحية، والرحمانية، والأجزاء المتبقية من حي الفلاح.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن الأعمال الجاري تنفيذها فيما يخص مشاريع لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية في نفق السلام، وحي المنار، وطريق الحرمين بحي النخيل، وحي التيسير، وحي الأصالة، إضافة إلى مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في الشوارع المتضررة بمدينة جدة.

واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة آخر المستجدات في مشاريع تصريف مياه الأمطار (تحت الطرح) والمزمع تنفيذها في أحياء الهدى، وجزء من حي الأجاويد، وحي طيبة، وحي الفردوس بأبحر الشمالية، وطريق الملك فيصل بأبحر الشمالية، وحي المحمدية.

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