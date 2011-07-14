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مذكرة تفاهم ثلاثية لبدء أنشطة إعادة تدوير النفايات في الرياض

الفضلي يعلّق: لَبِنَة لأعمال قادمة بإذن الله تسعى للاستدامة البيئية

وقّع المركز الوطني لإدارة النفايات، وأمانة منطقة #الرياض والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، اليوم، مذكرة تفاهم ثلاثية لبدء أنشطة إعادة تدوير النفايات في الرياض.

وبموجب المذكرة، ستعمل الأطراف الثلاثة على تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع إدارة النفايات في #الرياض، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لإعادة التدوير بحلول عام 2035م، وأبرزها تدوير 81% من الإنتاج السنوي للنفايات البلدية الصلبة، وتدوير 47% من الإنتاج السنوي لنفايات البناء والهدم.

وحول توقيع المذكرة، قال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي اليوم: وقّعنا اليوم في المركز الوطني لإدارة النفايات أولى مذكرات التفاهم مع أمانة مدينة الرياض، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، وهذه المذكرة لَبِنَة لأعمال قادمة بإذن الله، تسعى للاستدامة البيئية؛ من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية والتقنيات الحديثة لتعزيز إعادة التدوير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مذكرة تفاهم ثلاثية لبدء أنشطة إعادة تدوير النفايات في الرياض
سبق

وقّع المركز الوطني لإدارة النفايات، وأمانة منطقة #الرياض والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، اليوم، مذكرة تفاهم ثلاثية لبدء أنشطة إعادة تدوير النفايات في الرياض.

وبموجب المذكرة، ستعمل الأطراف الثلاثة على تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع إدارة النفايات في #الرياض، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لإعادة التدوير بحلول عام 2035م، وأبرزها تدوير 81% من الإنتاج السنوي للنفايات البلدية الصلبة، وتدوير 47% من الإنتاج السنوي لنفايات البناء والهدم.

وحول توقيع المذكرة، قال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي اليوم: وقّعنا اليوم في المركز الوطني لإدارة النفايات أولى مذكرات التفاهم مع أمانة مدينة الرياض، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، وهذه المذكرة لَبِنَة لأعمال قادمة بإذن الله، تسعى للاستدامة البيئية؛ من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية والتقنيات الحديثة لتعزيز إعادة التدوير.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
10:56 AM

مذكرة تفاهم ثلاثية لبدء أنشطة إعادة تدوير النفايات في الرياض

الفضلي يعلّق: لَبِنَة لأعمال قادمة بإذن الله تسعى للاستدامة البيئية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع المركز الوطني لإدارة النفايات، وأمانة منطقة #الرياض والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، اليوم، مذكرة تفاهم ثلاثية لبدء أنشطة إعادة تدوير النفايات في الرياض.

وبموجب المذكرة، ستعمل الأطراف الثلاثة على تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع إدارة النفايات في #الرياض، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لإعادة التدوير بحلول عام 2035م، وأبرزها تدوير 81% من الإنتاج السنوي للنفايات البلدية الصلبة، وتدوير 47% من الإنتاج السنوي لنفايات البناء والهدم.

وحول توقيع المذكرة، قال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي اليوم: وقّعنا اليوم في المركز الوطني لإدارة النفايات أولى مذكرات التفاهم مع أمانة مدينة الرياض، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، وهذه المذكرة لَبِنَة لأعمال قادمة بإذن الله، تسعى للاستدامة البيئية؛ من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية والتقنيات الحديثة لتعزيز إعادة التدوير.

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