سجّلت تونس 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و36 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 119 ألفًا و151 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4 آلاف و126 حالة.

تونس تسجِّل 1569 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-20 سجّلت تونس 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و36 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 119 ألفًا و151 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4 آلاف و126 حالة.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442 01:29 AM

تونس تسجِّل 1569 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة إجمالي الإصابات بلغ 119 ألفًا و151 والوفيات 4126 شخصًا





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سجّلت تونس 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و36 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 119 ألفًا و151 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4 آلاف و126 حالة.