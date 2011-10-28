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إجراء 3 جراحات متقدمة في مستشفى المظيلف العام

إحداها كانت لمريضة خضعت لاستئصال كيس خيشومي

أجرى فريق طبي بمستشفى المظيلف العام، ثلاث عمليات جراحية متقدمة ناجحة، وقد غادرت الحالات الثلاث المستشفى وهم يتمتعون بصحة جيدة.

وكانت العملية الأولى لمريضة؛ حيث تم استئصال كيس خيشومي لها، تكوّن بسبب بقاء بعض التجاويف الجنينية في الرقبة، وكانت تعاني من انتفاخ بجانب الرقبة الأيمن منذ ثلاث سنوات، ويزداد في الحجم تدريجيًّا، ويسبب بعض الآلام المستمرة في الرقبة والذراع الأيمن بسبب ضغطه على عضلات الرقبة.

وأظهرت الموجات الصوتية والأشعة المقطعية الورم الكيسي الخيشومي في الرقبة، وعلاقته بأوردة الرقبة العميقة والبلعوم.

وأجريت الجراحة واستئصال الكيس الخيشومى بنجاح وفك التصاقات الكيس من أوردة وشرايين الرقبة الرئيسية، واستغرقت العملية الجراحية ساعة واحدة، وغادرت المريضة المستشفى بعد 48 ساعة بدون مضاعفات وبصحة جيدة.

وأجريت عملية أخرى لمريضة مشابهة للحالة الأولى؛ حيث تم استئصال كيس خيشومي في الجانب الأيسر للرقبة بنجاح وبدون مضاعفات ولله الحمد.

كما أجريت عملية لمريضة كانت تعاني من ألم في منطقة المعدة ولا تستجيب لأدوية التهاب المعدة وأدوية الحموضة؛ فتم التعامل طبيًّا مع الحالة، وقد أظهر الفحص بالموجات الصوتية على البطن وجود كتلة في فص الكبد الأيسر.

وتم إجراء أشعة مقطعية، وأظهرت وجود ورم دموي كهفي بالكبد Giant liver Haemangioma فيه علامات منذرة باحتمالية انفجار الورم؛ حيث تم على الفور إجراء جراحة استئصال جزء من الكبد المحتوي على الورم، دون مضاعفات.

واستغرقت الجراحة حوالى ساعتين ونصفًا، وتم تنويم المريضة أربعة أيام بعد الجراحة للاطمئنان على سلامة وظائف الكبد وعدم وجود أي تجمعات دموية أو صفراوية في البطن.

يُذكر أن "صحة القنفذة" تُقدم خدماتها الصحية من خلال خمس مستشفيات و44 مركزًا صحيًّا.

فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إجراء 3 جراحات متقدمة في مستشفى المظيلف العام
سبق

أجرى فريق طبي بمستشفى المظيلف العام، ثلاث عمليات جراحية متقدمة ناجحة، وقد غادرت الحالات الثلاث المستشفى وهم يتمتعون بصحة جيدة.

وكانت العملية الأولى لمريضة؛ حيث تم استئصال كيس خيشومي لها، تكوّن بسبب بقاء بعض التجاويف الجنينية في الرقبة، وكانت تعاني من انتفاخ بجانب الرقبة الأيمن منذ ثلاث سنوات، ويزداد في الحجم تدريجيًّا، ويسبب بعض الآلام المستمرة في الرقبة والذراع الأيمن بسبب ضغطه على عضلات الرقبة.

وأظهرت الموجات الصوتية والأشعة المقطعية الورم الكيسي الخيشومي في الرقبة، وعلاقته بأوردة الرقبة العميقة والبلعوم.

وأجريت الجراحة واستئصال الكيس الخيشومى بنجاح وفك التصاقات الكيس من أوردة وشرايين الرقبة الرئيسية، واستغرقت العملية الجراحية ساعة واحدة، وغادرت المريضة المستشفى بعد 48 ساعة بدون مضاعفات وبصحة جيدة.

وأجريت عملية أخرى لمريضة مشابهة للحالة الأولى؛ حيث تم استئصال كيس خيشومي في الجانب الأيسر للرقبة بنجاح وبدون مضاعفات ولله الحمد.

كما أجريت عملية لمريضة كانت تعاني من ألم في منطقة المعدة ولا تستجيب لأدوية التهاب المعدة وأدوية الحموضة؛ فتم التعامل طبيًّا مع الحالة، وقد أظهر الفحص بالموجات الصوتية على البطن وجود كتلة في فص الكبد الأيسر.

وتم إجراء أشعة مقطعية، وأظهرت وجود ورم دموي كهفي بالكبد Giant liver Haemangioma فيه علامات منذرة باحتمالية انفجار الورم؛ حيث تم على الفور إجراء جراحة استئصال جزء من الكبد المحتوي على الورم، دون مضاعفات.

واستغرقت الجراحة حوالى ساعتين ونصفًا، وتم تنويم المريضة أربعة أيام بعد الجراحة للاطمئنان على سلامة وظائف الكبد وعدم وجود أي تجمعات دموية أو صفراوية في البطن.

يُذكر أن "صحة القنفذة" تُقدم خدماتها الصحية من خلال خمس مستشفيات و44 مركزًا صحيًّا.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
01:38 PM

إجراء 3 جراحات متقدمة في مستشفى المظيلف العام

إحداها كانت لمريضة خضعت لاستئصال كيس خيشومي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى فريق طبي بمستشفى المظيلف العام، ثلاث عمليات جراحية متقدمة ناجحة، وقد غادرت الحالات الثلاث المستشفى وهم يتمتعون بصحة جيدة.

وكانت العملية الأولى لمريضة؛ حيث تم استئصال كيس خيشومي لها، تكوّن بسبب بقاء بعض التجاويف الجنينية في الرقبة، وكانت تعاني من انتفاخ بجانب الرقبة الأيمن منذ ثلاث سنوات، ويزداد في الحجم تدريجيًّا، ويسبب بعض الآلام المستمرة في الرقبة والذراع الأيمن بسبب ضغطه على عضلات الرقبة.

وأظهرت الموجات الصوتية والأشعة المقطعية الورم الكيسي الخيشومي في الرقبة، وعلاقته بأوردة الرقبة العميقة والبلعوم.

وأجريت الجراحة واستئصال الكيس الخيشومى بنجاح وفك التصاقات الكيس من أوردة وشرايين الرقبة الرئيسية، واستغرقت العملية الجراحية ساعة واحدة، وغادرت المريضة المستشفى بعد 48 ساعة بدون مضاعفات وبصحة جيدة.

وأجريت عملية أخرى لمريضة مشابهة للحالة الأولى؛ حيث تم استئصال كيس خيشومي في الجانب الأيسر للرقبة بنجاح وبدون مضاعفات ولله الحمد.

كما أجريت عملية لمريضة كانت تعاني من ألم في منطقة المعدة ولا تستجيب لأدوية التهاب المعدة وأدوية الحموضة؛ فتم التعامل طبيًّا مع الحالة، وقد أظهر الفحص بالموجات الصوتية على البطن وجود كتلة في فص الكبد الأيسر.

وتم إجراء أشعة مقطعية، وأظهرت وجود ورم دموي كهفي بالكبد Giant liver Haemangioma فيه علامات منذرة باحتمالية انفجار الورم؛ حيث تم على الفور إجراء جراحة استئصال جزء من الكبد المحتوي على الورم، دون مضاعفات.

واستغرقت الجراحة حوالى ساعتين ونصفًا، وتم تنويم المريضة أربعة أيام بعد الجراحة للاطمئنان على سلامة وظائف الكبد وعدم وجود أي تجمعات دموية أو صفراوية في البطن.

يُذكر أن "صحة القنفذة" تُقدم خدماتها الصحية من خلال خمس مستشفيات و44 مركزًا صحيًّا.

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