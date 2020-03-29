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كورونا يضرب "الأخطبوط" التركي ويدخله المستشفى

زوجته: نحن في حالة صدمة عنيفة والأمر صعب جدًا

أدخل الحارس السابق للمنتخب التركي لكرة القدم ونادي برشلونة الإسباني روشتو رتشبر المشهور بـ"الأخطبوط"، المستشفى بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أفادت زوجته عبر مواقع التواصل.
ونشرت زوجة رتشبر صورة له عبر حسابها الشخصي في "انستغرام"، وأرفقتها بالقول: "روشتو في المستشفى بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا.. نحن في حالة صدمة بعد أن تطورت العوارض بشكل سريع، بينما كان كل شيء يبدو طبيعيًا. هذه أوقات حرجة والأمر صعب جدًا".
وأشارت إلى أنها خضعت مع ابنتها وابنها لفحوص جاءت نتيجتها سلبية.
واكتسب الحارس البالغ من العمر 46 عامًا حاليًا، شهرة عالمية كبيرة في العام 2002، عندما ساهم بقيادة منتخب بلاده الى تحقيق أفضل نتيجة له في تاريخ مشاركاته في نهائيات كأس العالم، بالحلول ثالثًا من خلال الفوز بنتيجة 3-2 على منتخب كوريا الجنوبية التي كانت تتشارك الاستضافة مع اليابان.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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كورونا يضرب "الأخطبوط" التركي ويدخله المستشفى
سبق

أدخل الحارس السابق للمنتخب التركي لكرة القدم ونادي برشلونة الإسباني روشتو رتشبر المشهور بـ"الأخطبوط"، المستشفى بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أفادت زوجته عبر مواقع التواصل.
ونشرت زوجة رتشبر صورة له عبر حسابها الشخصي في "انستغرام"، وأرفقتها بالقول: "روشتو في المستشفى بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا.. نحن في حالة صدمة بعد أن تطورت العوارض بشكل سريع، بينما كان كل شيء يبدو طبيعيًا. هذه أوقات حرجة والأمر صعب جدًا".
وأشارت إلى أنها خضعت مع ابنتها وابنها لفحوص جاءت نتيجتها سلبية.
واكتسب الحارس البالغ من العمر 46 عامًا حاليًا، شهرة عالمية كبيرة في العام 2002، عندما ساهم بقيادة منتخب بلاده الى تحقيق أفضل نتيجة له في تاريخ مشاركاته في نهائيات كأس العالم، بالحلول ثالثًا من خلال الفوز بنتيجة 3-2 على منتخب كوريا الجنوبية التي كانت تتشارك الاستضافة مع اليابان.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:45 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
03:31 AM

كورونا يضرب "الأخطبوط" التركي ويدخله المستشفى

زوجته: نحن في حالة صدمة عنيفة والأمر صعب جدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,355

أدخل الحارس السابق للمنتخب التركي لكرة القدم ونادي برشلونة الإسباني روشتو رتشبر المشهور بـ"الأخطبوط"، المستشفى بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أفادت زوجته عبر مواقع التواصل.
ونشرت زوجة رتشبر صورة له عبر حسابها الشخصي في "انستغرام"، وأرفقتها بالقول: "روشتو في المستشفى بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا.. نحن في حالة صدمة بعد أن تطورت العوارض بشكل سريع، بينما كان كل شيء يبدو طبيعيًا. هذه أوقات حرجة والأمر صعب جدًا".
وأشارت إلى أنها خضعت مع ابنتها وابنها لفحوص جاءت نتيجتها سلبية.
واكتسب الحارس البالغ من العمر 46 عامًا حاليًا، شهرة عالمية كبيرة في العام 2002، عندما ساهم بقيادة منتخب بلاده الى تحقيق أفضل نتيجة له في تاريخ مشاركاته في نهائيات كأس العالم، بالحلول ثالثًا من خلال الفوز بنتيجة 3-2 على منتخب كوريا الجنوبية التي كانت تتشارك الاستضافة مع اليابان.

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