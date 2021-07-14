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"الصحة": تسجيل 1226 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1128 خلال الـ24 ساعة الماضية

مستشفى فهد المركزي يطلق خدمة "العيادة عن بعد" لسجناء إصلاحية جازان

بالتعاون مع المديرية العامة للسجون بالمنطقة

أطلقت صحة جازان، ممثلة في مستشفى الملك فهد المركزي، اليوم، خدمة "العيادة عن بعد"، للمرضى نزلاء الإصلاحية العامة بجازان، من خلال الاتصال المرئي، بالتعاون مع المديرية العامة للسجون بالمنطقة.

وذكرت "صحة جازان" أن العيادة في يومها الأول شهدت حضور 35 مريضًا، وإجراء الفحص الطبي وتسجيل وصفات علاجية لهم.

وقالت: إن هذه الخطوة تأتي تزامنًا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، بهدف تقليل تواجد السجناء داخل المستشفى وخدمتهم من مقر تواجدهم داخل الإصلاحية.

وأضافت أن هذه الخدمة أتاحت التقاء النزيل مع طبيبه ومناقشة حالته الصحية، وتسجيل الأدوية وتأمين وسيلة إيصالها دون الحاجة لمراجعة المستشفى عبر خدمة البريد الدوائي.

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مستشفى فهد المركزي يطلق خدمة "العيادة عن بعد" لسجناء إصلاحية جازان
سبق

أطلقت صحة جازان، ممثلة في مستشفى الملك فهد المركزي، اليوم، خدمة "العيادة عن بعد"، للمرضى نزلاء الإصلاحية العامة بجازان، من خلال الاتصال المرئي، بالتعاون مع المديرية العامة للسجون بالمنطقة.

وذكرت "صحة جازان" أن العيادة في يومها الأول شهدت حضور 35 مريضًا، وإجراء الفحص الطبي وتسجيل وصفات علاجية لهم.

وقالت: إن هذه الخطوة تأتي تزامنًا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، بهدف تقليل تواجد السجناء داخل المستشفى وخدمتهم من مقر تواجدهم داخل الإصلاحية.

وأضافت أن هذه الخدمة أتاحت التقاء النزيل مع طبيبه ومناقشة حالته الصحية، وتسجيل الأدوية وتأمين وسيلة إيصالها دون الحاجة لمراجعة المستشفى عبر خدمة البريد الدوائي.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
06:58 PM

مستشفى فهد المركزي يطلق خدمة "العيادة عن بعد" لسجناء إصلاحية جازان

بالتعاون مع المديرية العامة للسجون بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أطلقت صحة جازان، ممثلة في مستشفى الملك فهد المركزي، اليوم، خدمة "العيادة عن بعد"، للمرضى نزلاء الإصلاحية العامة بجازان، من خلال الاتصال المرئي، بالتعاون مع المديرية العامة للسجون بالمنطقة.

وذكرت "صحة جازان" أن العيادة في يومها الأول شهدت حضور 35 مريضًا، وإجراء الفحص الطبي وتسجيل وصفات علاجية لهم.

وقالت: إن هذه الخطوة تأتي تزامنًا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، بهدف تقليل تواجد السجناء داخل المستشفى وخدمتهم من مقر تواجدهم داخل الإصلاحية.

وأضافت أن هذه الخدمة أتاحت التقاء النزيل مع طبيبه ومناقشة حالته الصحية، وتسجيل الأدوية وتأمين وسيلة إيصالها دون الحاجة لمراجعة المستشفى عبر خدمة البريد الدوائي.

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