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تجاوبًا مع سبق.. "أمانة العاصمة المقدسة" تتابع مناشدة أهالي مخطط 7 بالشرائع

﻿وقف مندوبها على الموقع الذي حدثت فيه تجمعات المياه بسبب الأمطار

تجاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع شكوى أهالي عدد من المنازل بسبب تجمع المياه الذي يعانون بسببها مع كل موجة أمطار تشهدها العاصمة المقدسة، وذلك تجاوبًا مع تقرير "سبق" بعنوان "أهالي المنازل المتضررة من تجمعات مياه الأمطار بمكة المكرمة يناشدون حل معاناتهم".

وتفصيلاً، وقف مندوب أمانة العاصمة المقدسة صباح الأربعاء، على الموقع محل مناشدة الأهالي والذي حدثت فيه تجمعات المياه بسبب الأمطار قبل أيام.

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تجاوبًا مع سبق.. "أمانة العاصمة المقدسة" تتابع مناشدة أهالي مخطط 7 بالشرائع
سبق

تجاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع شكوى أهالي عدد من المنازل بسبب تجمع المياه الذي يعانون بسببها مع كل موجة أمطار تشهدها العاصمة المقدسة، وذلك تجاوبًا مع تقرير "سبق" بعنوان "أهالي المنازل المتضررة من تجمعات مياه الأمطار بمكة المكرمة يناشدون حل معاناتهم".

وتفصيلاً، وقف مندوب أمانة العاصمة المقدسة صباح الأربعاء، على الموقع محل مناشدة الأهالي والذي حدثت فيه تجمعات المياه بسبب الأمطار قبل أيام.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
02:04 AM

تجاوبًا مع سبق.. "أمانة العاصمة المقدسة" تتابع مناشدة أهالي مخطط 7 بالشرائع

﻿وقف مندوبها على الموقع الذي حدثت فيه تجمعات المياه بسبب الأمطار

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
1,451

تجاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع شكوى أهالي عدد من المنازل بسبب تجمع المياه الذي يعانون بسببها مع كل موجة أمطار تشهدها العاصمة المقدسة، وذلك تجاوبًا مع تقرير "سبق" بعنوان "أهالي المنازل المتضررة من تجمعات مياه الأمطار بمكة المكرمة يناشدون حل معاناتهم".

وتفصيلاً، وقف مندوب أمانة العاصمة المقدسة صباح الأربعاء، على الموقع محل مناشدة الأهالي والذي حدثت فيه تجمعات المياه بسبب الأمطار قبل أيام.

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