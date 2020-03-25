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ألمانيا تسجل 149 وفاة جديدة بكورونا والإصابات ترتفع لـ31554

معهد روبرت كوخ: عدد حالات الإصابة المؤكدة قفَز بشكل ضخم

أعلنت ألمانيا، عن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 31554 حالة؛ فيما تم تسجيل 149 حالة وفاة.

وأظهر إحصاء لمعهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة قد قفز بشكل ضخم.

ووفق "رويترز"، حذّر المعهد من أن العدد الفعلي أكبرُ على الأرجح؛ نظرًا لأن بعض السلطات المحلية لم تسلم بياناتها في مطلع الأسبوع.

وتحلّ ألمانيا حاليًا في المرتبة الثالثة، بعد إيطاليا وإسبانيا، في قائمة أكثر دول أوروبا تضررًا بالفيروس من حيث عدد الإصابات المسجلة، وكانت سلطات أكبر ولاية ألمانية (بافاريا) قد فرضت مؤخرًا عزلًا شاملًا عليها؛ في محاولة لردع تفشي الوباء.

فيروس كورونا الجديد ألمانيا

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ألمانيا تسجل 149 وفاة جديدة بكورونا والإصابات ترتفع لـ31554
سبق

أعلنت ألمانيا، عن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 31554 حالة؛ فيما تم تسجيل 149 حالة وفاة.

وأظهر إحصاء لمعهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة قد قفز بشكل ضخم.

ووفق "رويترز"، حذّر المعهد من أن العدد الفعلي أكبرُ على الأرجح؛ نظرًا لأن بعض السلطات المحلية لم تسلم بياناتها في مطلع الأسبوع.

وتحلّ ألمانيا حاليًا في المرتبة الثالثة، بعد إيطاليا وإسبانيا، في قائمة أكثر دول أوروبا تضررًا بالفيروس من حيث عدد الإصابات المسجلة، وكانت سلطات أكبر ولاية ألمانية (بافاريا) قد فرضت مؤخرًا عزلًا شاملًا عليها؛ في محاولة لردع تفشي الوباء.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
09:29 AM

ألمانيا تسجل 149 وفاة جديدة بكورونا والإصابات ترتفع لـ31554

معهد روبرت كوخ: عدد حالات الإصابة المؤكدة قفَز بشكل ضخم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت ألمانيا، عن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 31554 حالة؛ فيما تم تسجيل 149 حالة وفاة.

وأظهر إحصاء لمعهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة قد قفز بشكل ضخم.

ووفق "رويترز"، حذّر المعهد من أن العدد الفعلي أكبرُ على الأرجح؛ نظرًا لأن بعض السلطات المحلية لم تسلم بياناتها في مطلع الأسبوع.

وتحلّ ألمانيا حاليًا في المرتبة الثالثة، بعد إيطاليا وإسبانيا، في قائمة أكثر دول أوروبا تضررًا بالفيروس من حيث عدد الإصابات المسجلة، وكانت سلطات أكبر ولاية ألمانية (بافاريا) قد فرضت مؤخرًا عزلًا شاملًا عليها؛ في محاولة لردع تفشي الوباء.

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