"أردوغان" يصعد: بدأنا إرسال قوات إلى ليبيا.. وسننقب عن غاز شرق المتوسط

يبحث الصراع مع زعماء ألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا الأحد المقبل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الخميس)، أن تركيا بدأت في إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا في طرابلس، قبل أيام من موعد قمة في برلين بشأن الصراع الدائر في ليبيا، ما يشير إلى منحى تصعيدي من جانب أنقرة.

وذكر "أردوغان" الذي تحدث في أنقرة، أن بلاده ستستمر في استخدام كل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لضمان الاستقرار إلى الجنوب من أراضيها بما في ذلك ليبيا، وفقاً لـ"رويترز".

وبين أن تركيا ستبدأ في منح تراخيص للتنقيب عن الغاز والحفر في شرق البحر المتوسط العام الحالي تمشياً مع اتفاق بحري أبرمته مع ليبيا.

وأضاف أن السفينة التركية أوروج ريس ستبدأ أنشطة مسح سيزمي بالمنطقة.

ومن المقرر أن يجتمع "أردوغان" مع زعماء ألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا الأحد المقبل لبحث الصراع.