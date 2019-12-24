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"بلدية صامطة" تواصل جهودها لإزالة التشوّهات البصرية والحفاظ على البيئة

لتحسين المشهد الحضري .. و"الدغريري": الحملات مستمرة والتعاون مطلوب

تواصل بلدية صامطة بالحد الجنوبي والتابعة لأمانة منطقة جازان، حملة النظافة الشاملة من أجل حماية البيئة والتزام المعايير البيئية بوصفها تعاملاً وسلوكاً حضارياً وإزالة جميع التشوّهات البصرية بما يتوافق مع محافظة صامطة والهجر والأحياء التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة صامطة بالحد الجنوبي بمنطقة جازان المهندس هادي بن علي دغريري؛ أن البلدية قامت بعمل خطة وبرنامج متكامل للحملة ضمن البرامج التي تنفذها البلدية، "كذا _ أحلى"، وتحسين المشهد الحضري بهدف ترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الأحياء السكنية والصناعية، إذ باشرت الحملة أعمالها داخل أحياء المدينة والهجر وقرى المحافظة، وذلك في إطار سعي البلدية إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي لدى عامة أفراد المجتمع.

وأكّد الدغريري؛ أن البلدية مستمرة وتعمل بكل كوادرها وإداراتها الخدمية للارتقاء بمستوى نظافة المحافظة والقرى والأحياء التابعة لها للحفاظ على البيئة ومعالجة التشوّهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، لافتاً إلى أن النظافة العامة سلوك فردي وجماعي ويتطلب تضافر الجهود بين البلدية وكل شرائح المجتمع.

وأكّد أنه لتحقيق الهدف، لا بد من العمل بروح الفريق الواحد، وتعاون الجميع مع البلدية باتباع السلوكيات البيئية الحسنة والإيجابية، من خلال حبنا لبيئتنا وانتمائنا إلى وطننا، والمحافظة على المكتسبات الوطنية.

وأضاف المهندس هادي الدغريري؛ أن البلدية حريصة كل الحرص على عملية النظافة وترحيل النفايات بشتى أنواعها، وكذلك القضاء على المكبات العشوائية كافة؛ الموجودة داخل الأحياء وفي أنحاء المحافظة والهجر التابعة بشكل عام.

وأشار إلى أهمية تعاون المواطنين والمقيمين للعمل من أجل إنجاح هذه الحملة لما فيه مصلحة الجميع، مشدداً على ضرورة المحافظة على نظافة الشوارع والطرقات والأحياء والأماكن العامة وفي حالة وجود ملاحظات الاتصال برقم الشكاوى 940 أو عبر تطبيق بلاغاتي.

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"بلدية صامطة" تواصل جهودها لإزالة التشوّهات البصرية والحفاظ على البيئة
سبق

تواصل بلدية صامطة بالحد الجنوبي والتابعة لأمانة منطقة جازان، حملة النظافة الشاملة من أجل حماية البيئة والتزام المعايير البيئية بوصفها تعاملاً وسلوكاً حضارياً وإزالة جميع التشوّهات البصرية بما يتوافق مع محافظة صامطة والهجر والأحياء التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة صامطة بالحد الجنوبي بمنطقة جازان المهندس هادي بن علي دغريري؛ أن البلدية قامت بعمل خطة وبرنامج متكامل للحملة ضمن البرامج التي تنفذها البلدية، "كذا _ أحلى"، وتحسين المشهد الحضري بهدف ترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الأحياء السكنية والصناعية، إذ باشرت الحملة أعمالها داخل أحياء المدينة والهجر وقرى المحافظة، وذلك في إطار سعي البلدية إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي لدى عامة أفراد المجتمع.

وأكّد الدغريري؛ أن البلدية مستمرة وتعمل بكل كوادرها وإداراتها الخدمية للارتقاء بمستوى نظافة المحافظة والقرى والأحياء التابعة لها للحفاظ على البيئة ومعالجة التشوّهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، لافتاً إلى أن النظافة العامة سلوك فردي وجماعي ويتطلب تضافر الجهود بين البلدية وكل شرائح المجتمع.

وأكّد أنه لتحقيق الهدف، لا بد من العمل بروح الفريق الواحد، وتعاون الجميع مع البلدية باتباع السلوكيات البيئية الحسنة والإيجابية، من خلال حبنا لبيئتنا وانتمائنا إلى وطننا، والمحافظة على المكتسبات الوطنية.

وأضاف المهندس هادي الدغريري؛ أن البلدية حريصة كل الحرص على عملية النظافة وترحيل النفايات بشتى أنواعها، وكذلك القضاء على المكبات العشوائية كافة؛ الموجودة داخل الأحياء وفي أنحاء المحافظة والهجر التابعة بشكل عام.

وأشار إلى أهمية تعاون المواطنين والمقيمين للعمل من أجل إنجاح هذه الحملة لما فيه مصلحة الجميع، مشدداً على ضرورة المحافظة على نظافة الشوارع والطرقات والأحياء والأماكن العامة وفي حالة وجود ملاحظات الاتصال برقم الشكاوى 940 أو عبر تطبيق بلاغاتي.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
02:41 PM

"بلدية صامطة" تواصل جهودها لإزالة التشوّهات البصرية والحفاظ على البيئة

لتحسين المشهد الحضري .. و"الدغريري": الحملات مستمرة والتعاون مطلوب

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تواصل بلدية صامطة بالحد الجنوبي والتابعة لأمانة منطقة جازان، حملة النظافة الشاملة من أجل حماية البيئة والتزام المعايير البيئية بوصفها تعاملاً وسلوكاً حضارياً وإزالة جميع التشوّهات البصرية بما يتوافق مع محافظة صامطة والهجر والأحياء التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة صامطة بالحد الجنوبي بمنطقة جازان المهندس هادي بن علي دغريري؛ أن البلدية قامت بعمل خطة وبرنامج متكامل للحملة ضمن البرامج التي تنفذها البلدية، "كذا _ أحلى"، وتحسين المشهد الحضري بهدف ترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الأحياء السكنية والصناعية، إذ باشرت الحملة أعمالها داخل أحياء المدينة والهجر وقرى المحافظة، وذلك في إطار سعي البلدية إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي لدى عامة أفراد المجتمع.

وأكّد الدغريري؛ أن البلدية مستمرة وتعمل بكل كوادرها وإداراتها الخدمية للارتقاء بمستوى نظافة المحافظة والقرى والأحياء التابعة لها للحفاظ على البيئة ومعالجة التشوّهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، لافتاً إلى أن النظافة العامة سلوك فردي وجماعي ويتطلب تضافر الجهود بين البلدية وكل شرائح المجتمع.

وأكّد أنه لتحقيق الهدف، لا بد من العمل بروح الفريق الواحد، وتعاون الجميع مع البلدية باتباع السلوكيات البيئية الحسنة والإيجابية، من خلال حبنا لبيئتنا وانتمائنا إلى وطننا، والمحافظة على المكتسبات الوطنية.

وأضاف المهندس هادي الدغريري؛ أن البلدية حريصة كل الحرص على عملية النظافة وترحيل النفايات بشتى أنواعها، وكذلك القضاء على المكبات العشوائية كافة؛ الموجودة داخل الأحياء وفي أنحاء المحافظة والهجر التابعة بشكل عام.

وأشار إلى أهمية تعاون المواطنين والمقيمين للعمل من أجل إنجاح هذه الحملة لما فيه مصلحة الجميع، مشدداً على ضرورة المحافظة على نظافة الشوارع والطرقات والأحياء والأماكن العامة وفي حالة وجود ملاحظات الاتصال برقم الشكاوى 940 أو عبر تطبيق بلاغاتي.

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