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عسير تشهد القصاص من سعودي قتل آخر بضربه بحجر على رأسه

حكم نفّذته "الداخلية" اليوم بمحافظة محايل وأصدرت بيانًا تفصيليًّا حوله

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصًا بجان سعودي في محافظة محايل بمنطقة عسير، كان قد أقدم على قتل مواطن آخر؛ وذلك بضربه بحجر كبير على رأسه؛ مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وتفصيلًا أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في محافظة محايل بمنطقة عسير؛ فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} الآية.

وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.

أقدم/ علي بن محمد بن علي آل سعد -سعودي الجنسية- على قتل/ أحمد بن محمد بن أحمد آل سعد -سعودي الجنسية- وذلك بضربه بحجر كبير على رأسه؛ مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأُيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ علي بن محمد بن علي آل سعد -سعودي الجنسية- اليوم الاثنين 12/ 11/ 1440هـ في محافظة محايل بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل من تُسَوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عسير تشهد القصاص من سعودي قتل آخر بضربه بحجر على رأسه
سبق

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصًا بجان سعودي في محافظة محايل بمنطقة عسير، كان قد أقدم على قتل مواطن آخر؛ وذلك بضربه بحجر كبير على رأسه؛ مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وتفصيلًا أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في محافظة محايل بمنطقة عسير؛ فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} الآية.

وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.

أقدم/ علي بن محمد بن علي آل سعد -سعودي الجنسية- على قتل/ أحمد بن محمد بن أحمد آل سعد -سعودي الجنسية- وذلك بضربه بحجر كبير على رأسه؛ مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأُيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ علي بن محمد بن علي آل سعد -سعودي الجنسية- اليوم الاثنين 12/ 11/ 1440هـ في محافظة محايل بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل من تُسَوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل".

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
01:25 PM

عسير تشهد القصاص من سعودي قتل آخر بضربه بحجر على رأسه

حكم نفّذته "الداخلية" اليوم بمحافظة محايل وأصدرت بيانًا تفصيليًّا حوله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصًا بجان سعودي في محافظة محايل بمنطقة عسير، كان قد أقدم على قتل مواطن آخر؛ وذلك بضربه بحجر كبير على رأسه؛ مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وتفصيلًا أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في محافظة محايل بمنطقة عسير؛ فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} الآية.

وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.

أقدم/ علي بن محمد بن علي آل سعد -سعودي الجنسية- على قتل/ أحمد بن محمد بن أحمد آل سعد -سعودي الجنسية- وذلك بضربه بحجر كبير على رأسه؛ مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأُيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ علي بن محمد بن علي آل سعد -سعودي الجنسية- اليوم الاثنين 12/ 11/ 1440هـ في محافظة محايل بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل من تُسَوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل".

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