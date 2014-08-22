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صور و220 شاشة.. هكذا احتفت "أمانة مكة" بعودة المعلمين للمدارس

عبارات ترحيب وتهنئة تنطلق تعزيزًا للشراكة المجتمعية ووفق الاحترازات

احتفت أمانة العاصمة المقدسة، بعودة المعلمين والمعلمات، عبر 220 شاشةً إلكترونية موزعةً في الشوارع والحدائق العامة والميادين بمكة المكرمة، بمشاركة إدارة تشغيل وصيانة الإنارة وإدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي.

وحملت الشاشات الإلكترونية عبارات الترحيب والتهنئة بمناسبة عودة المعلمين والمعلمات للمدارس، وصورًا رمزية تعبر عن الجهود التي يبذلونها لإيصال الرسالة التعليمية لأبنائنا الطلاب والطالبات تحت عنوان: "أهلًا بعودة نبض الحياة".

وجاءت هذه المشاركة انطلاقًا من تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، وتزامنًا مع قرب عودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الجميع وفق الخطط الموضوعة التي عَمِلت عليها وزارتا الصحة والتعليم.

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صور و220 شاشة.. هكذا احتفت "أمانة مكة" بعودة المعلمين للمدارس
سبق

احتفت أمانة العاصمة المقدسة، بعودة المعلمين والمعلمات، عبر 220 شاشةً إلكترونية موزعةً في الشوارع والحدائق العامة والميادين بمكة المكرمة، بمشاركة إدارة تشغيل وصيانة الإنارة وإدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي.

وحملت الشاشات الإلكترونية عبارات الترحيب والتهنئة بمناسبة عودة المعلمين والمعلمات للمدارس، وصورًا رمزية تعبر عن الجهود التي يبذلونها لإيصال الرسالة التعليمية لأبنائنا الطلاب والطالبات تحت عنوان: "أهلًا بعودة نبض الحياة".

وجاءت هذه المشاركة انطلاقًا من تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، وتزامنًا مع قرب عودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الجميع وفق الخطط الموضوعة التي عَمِلت عليها وزارتا الصحة والتعليم.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
10:10 AM

صور و220 شاشة.. هكذا احتفت "أمانة مكة" بعودة المعلمين للمدارس

عبارات ترحيب وتهنئة تنطلق تعزيزًا للشراكة المجتمعية ووفق الاحترازات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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677

احتفت أمانة العاصمة المقدسة، بعودة المعلمين والمعلمات، عبر 220 شاشةً إلكترونية موزعةً في الشوارع والحدائق العامة والميادين بمكة المكرمة، بمشاركة إدارة تشغيل وصيانة الإنارة وإدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي.

وحملت الشاشات الإلكترونية عبارات الترحيب والتهنئة بمناسبة عودة المعلمين والمعلمات للمدارس، وصورًا رمزية تعبر عن الجهود التي يبذلونها لإيصال الرسالة التعليمية لأبنائنا الطلاب والطالبات تحت عنوان: "أهلًا بعودة نبض الحياة".

وجاءت هذه المشاركة انطلاقًا من تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، وتزامنًا مع قرب عودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الجميع وفق الخطط الموضوعة التي عَمِلت عليها وزارتا الصحة والتعليم.

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