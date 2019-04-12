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مستشفى حوطة سدير تدشن مبادرة "خلك بالبيت.. نخدمك بعيوننا"

لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"

استمراراً للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد أطلق مستشفى حوطة سدير مبادرة "خلك بالبيت..نخدمك بعيوننا " لصرف الأدوية لمراجعي العيادات الخارجية بالمستشفى، وذلك عن طريق المراكز الصحية التابعة.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام عبدالله بن حمد المجلي إن المبادرة تهدف إلى تقليل نسبة حضور المراجعين للصيدليات في المستشفيات، واختصار الجهد والوقت على المريض.

وأوضح أن الصرف يتم عن طريق عدد من الإجراءات التي تبدأ باستلام الطلب إلكترونياً، والذي تم إطلاقة في بداية شهر إبريل ومن ثم استخراج الملف الصحي والتأكد من استحقاقه، ثم مراجعة إدخال الأدوية المرتبطة بانتظام المراجع في زيادة العيادة، ومن ثم تحال الأدوية إلى المراكز الصحية التابع لها المريض حيث يتم نقل الأدوية فيما بعد للمراجع في منزله أو استلامه من المركز حسب رغبة المراجع مع إتاحة الفرصة في اختيار المركز الذي يريده حتى لو لم يكن مراجعاً فيه.

وأضاف أنه تم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع أكثر من ١١ مركزاً صحياً تابعاً للمستشفى.

وأضاف أنهم في المستشفى تم تدشين خدمة الاستشارة الدوائية عن بعد عبر تطبيق whatsApp حيث يمكن المواطن أو المقيم في كافة مناطق المملكة من أخذ الاستشارة الدوائية المناسبة لحالته الصحية إذ يتم استقبال الطلبات من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة ٨ صباحاً وحتى ١٠ مساءً.

يشار إلى أنه تم استلام أكثر من ٨٠ طلب إعادة صرف دواء منذ بداية الخدمة وقدمت أكثر من ١٢٠ استشارة دوائية منذ بداية شهر إبريل.


حوطة سدير مستشفى حوطة سدير فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مستشفى حوطة سدير تدشن مبادرة "خلك بالبيت.. نخدمك بعيوننا"
سبق

استمراراً للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد أطلق مستشفى حوطة سدير مبادرة "خلك بالبيت..نخدمك بعيوننا " لصرف الأدوية لمراجعي العيادات الخارجية بالمستشفى، وذلك عن طريق المراكز الصحية التابعة.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام عبدالله بن حمد المجلي إن المبادرة تهدف إلى تقليل نسبة حضور المراجعين للصيدليات في المستشفيات، واختصار الجهد والوقت على المريض.

وأوضح أن الصرف يتم عن طريق عدد من الإجراءات التي تبدأ باستلام الطلب إلكترونياً، والذي تم إطلاقة في بداية شهر إبريل ومن ثم استخراج الملف الصحي والتأكد من استحقاقه، ثم مراجعة إدخال الأدوية المرتبطة بانتظام المراجع في زيادة العيادة، ومن ثم تحال الأدوية إلى المراكز الصحية التابع لها المريض حيث يتم نقل الأدوية فيما بعد للمراجع في منزله أو استلامه من المركز حسب رغبة المراجع مع إتاحة الفرصة في اختيار المركز الذي يريده حتى لو لم يكن مراجعاً فيه.

وأضاف أنه تم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع أكثر من ١١ مركزاً صحياً تابعاً للمستشفى.

وأضاف أنهم في المستشفى تم تدشين خدمة الاستشارة الدوائية عن بعد عبر تطبيق whatsApp حيث يمكن المواطن أو المقيم في كافة مناطق المملكة من أخذ الاستشارة الدوائية المناسبة لحالته الصحية إذ يتم استقبال الطلبات من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة ٨ صباحاً وحتى ١٠ مساءً.

يشار إلى أنه تم استلام أكثر من ٨٠ طلب إعادة صرف دواء منذ بداية الخدمة وقدمت أكثر من ١٢٠ استشارة دوائية منذ بداية شهر إبريل.


12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
10:37 PM

مستشفى حوطة سدير تدشن مبادرة "خلك بالبيت.. نخدمك بعيوننا"

لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استمراراً للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد أطلق مستشفى حوطة سدير مبادرة "خلك بالبيت..نخدمك بعيوننا " لصرف الأدوية لمراجعي العيادات الخارجية بالمستشفى، وذلك عن طريق المراكز الصحية التابعة.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام عبدالله بن حمد المجلي إن المبادرة تهدف إلى تقليل نسبة حضور المراجعين للصيدليات في المستشفيات، واختصار الجهد والوقت على المريض.

وأوضح أن الصرف يتم عن طريق عدد من الإجراءات التي تبدأ باستلام الطلب إلكترونياً، والذي تم إطلاقة في بداية شهر إبريل ومن ثم استخراج الملف الصحي والتأكد من استحقاقه، ثم مراجعة إدخال الأدوية المرتبطة بانتظام المراجع في زيادة العيادة، ومن ثم تحال الأدوية إلى المراكز الصحية التابع لها المريض حيث يتم نقل الأدوية فيما بعد للمراجع في منزله أو استلامه من المركز حسب رغبة المراجع مع إتاحة الفرصة في اختيار المركز الذي يريده حتى لو لم يكن مراجعاً فيه.

وأضاف أنه تم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع أكثر من ١١ مركزاً صحياً تابعاً للمستشفى.

وأضاف أنهم في المستشفى تم تدشين خدمة الاستشارة الدوائية عن بعد عبر تطبيق whatsApp حيث يمكن المواطن أو المقيم في كافة مناطق المملكة من أخذ الاستشارة الدوائية المناسبة لحالته الصحية إذ يتم استقبال الطلبات من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة ٨ صباحاً وحتى ١٠ مساءً.

يشار إلى أنه تم استلام أكثر من ٨٠ طلب إعادة صرف دواء منذ بداية الخدمة وقدمت أكثر من ١٢٠ استشارة دوائية منذ بداية شهر إبريل.


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