بالفيديو.. المطيري: عبارات "شبيهة" على منتجات الحليب والألبان سيتم دراستها وتصحيحها مع الشركات

كاشفاً عن ضبط منتجات مخالفة بلغت 176 منتجاً حجمها يقدر بـ1045 طناً

كشف مدير إدارة الاتصالات وإعداد المواصفات بالهيئة العامة للغذاء والدواء مشعل المطيري، بأن عبارات "شبيهة" التي قد تكون صغيرة أو غير واضحة للمستهلك على منتجات الحليب والألبان، سيتم دراستها وتصحيحها مع الشركات المنتجة لها.

ولفت إلى أن الهيئة قامت بحملة تفتيشية خلال الفترة السابقة استهدفت 794 منشأة شملت المصانع ومستودعات المصنعين والمستوردين والأسواق المركزية، كاشفاً بأن المنتجات المخالفة بلغت 176 منتجاً حجمها 1045 طناً.

وقال لـ"الإخبارية": منتجات الحليب والألبان التي يطلق عليها "شبيهة" هي التي يتم فيها استبدال اللبن والحليب بالزيوت النباتية وقد يكون استبدال جزئي أو كلي مشيراً بأن كل هذه المنتجات يجب أن يتم تسميتها بكلمة "شبيهة"

وأضاف بأن القرار الجديد تم فيه إلزام جميع مصنعي هذه المنتجات بوضع كلمة "شبيهة" ضمن اسم المنتج وفي الواجهة الأمامية للبطاقة الغذائية.