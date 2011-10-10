"أردوغان" يبتز دول أوروبا باللاجئين السوريين

يتخوف من تصنيفها العملية التركية ضد الأكراد احتلالاً

واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الخميس)، ابتزازه للاتحاد الأوروبي، بعد إدانة الأخير للعميلة العسكرية التي تشنها تركيا على الأكراد في شمال سوريا، مهدداً بأن "بلاده سترسل اللاجئين السوريين لديها، الذين يصل عددهم إلى 3.6 مليون، إلى أوروبا إذا صنفت الدول الأوروبية التوغل العسكري التركي في سوريا على أنه احتلال".



ونقتلت "رويترز" عن "أردوغان" قوله مخاطباً دول الاتحاد في كلمة لنواب البرلمان من حزبه العدالة والتنمية: "سنفتح الأبواب ونرسل 3.6 مليون لاجئ نحوكم".