إدارة النصر توافق على استقالة "الحلافي"

أعلن نادي النصر أن رئيس النادي وافق على قبول استقالة المشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها ":رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان السويكت يوافق على الاستقالة التي تقدم بها المشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي.

وأضاف: "مقدمين له الشكر الجزيل على كافة الجهود العظيمة التي قدمها طوال فترة توليه المنصب ومتمنين له التوفيق بإذن الله ".