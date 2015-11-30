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إدارة النصر توافق على استقالة "الحلافي"

أعلن نادي النصر أن رئيس النادي وافق على قبول استقالة المشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها ":رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان السويكت يوافق على الاستقالة التي تقدم بها المشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي.

وأضاف: "مقدمين له الشكر الجزيل على كافة الجهود العظيمة التي قدمها طوال فترة توليه المنصب ومتمنين له التوفيق بإذن الله ".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إدارة النصر توافق على استقالة "الحلافي"
سبق

أعلن نادي النصر أن رئيس النادي وافق على قبول استقالة المشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها ":رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان السويكت يوافق على الاستقالة التي تقدم بها المشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي.

وأضاف: "مقدمين له الشكر الجزيل على كافة الجهود العظيمة التي قدمها طوال فترة توليه المنصب ومتمنين له التوفيق بإذن الله ".

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
12:50 AM
اخر تعديل
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
02:13 AM

إدارة النصر توافق على استقالة "الحلافي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,845

أعلن نادي النصر أن رئيس النادي وافق على قبول استقالة المشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها ":رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان السويكت يوافق على الاستقالة التي تقدم بها المشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي.

وأضاف: "مقدمين له الشكر الجزيل على كافة الجهود العظيمة التي قدمها طوال فترة توليه المنصب ومتمنين له التوفيق بإذن الله ".

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