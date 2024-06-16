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"الصحة" تعلن تسجيل 4267 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 136315

بيش.. تسجيل إصابات بكورونا ضمن موظفي البلدية.. وإجراء فحوص للمخالطين

من بين 79 حالة جديدة تم الإعلان عنها في جازان

كشفت مصادر لـ"سبق" عن تفاصيل تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة بيش، مبينة أن عدداً منها يعود لموظفين في إحدى الجهات الحكومية.

وقالت المصادر: إنه "أصيب نحو 4 من موظفي بلدية بيش بفيروس كورونا بينهم قيادي، وأجرت الصحة فحوصاً لعدد من الموظفين للتأكد من حالتهم الصحية".

وكانت منطقة جازان قد سجلت، اليوم، 79 حالة إصابة جديدة، و3 وفيات منها حالة في بيش واثنتان في مدينة جازان، كما سجلت 119 حالة شفاء من كورونا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بيش.. تسجيل إصابات بكورونا ضمن موظفي البلدية.. وإجراء فحوص للمخالطين
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق" عن تفاصيل تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة بيش، مبينة أن عدداً منها يعود لموظفين في إحدى الجهات الحكومية.

وقالت المصادر: إنه "أصيب نحو 4 من موظفي بلدية بيش بفيروس كورونا بينهم قيادي، وأجرت الصحة فحوصاً لعدد من الموظفين للتأكد من حالتهم الصحية".

وكانت منطقة جازان قد سجلت، اليوم، 79 حالة إصابة جديدة، و3 وفيات منها حالة في بيش واثنتان في مدينة جازان، كما سجلت 119 حالة شفاء من كورونا.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
04:37 PM

بيش.. تسجيل إصابات بكورونا ضمن موظفي البلدية.. وإجراء فحوص للمخالطين

من بين 79 حالة جديدة تم الإعلان عنها في جازان

A A A
محمد المواسي - جازان
0
1,721

كشفت مصادر لـ"سبق" عن تفاصيل تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة بيش، مبينة أن عدداً منها يعود لموظفين في إحدى الجهات الحكومية.

وقالت المصادر: إنه "أصيب نحو 4 من موظفي بلدية بيش بفيروس كورونا بينهم قيادي، وأجرت الصحة فحوصاً لعدد من الموظفين للتأكد من حالتهم الصحية".

وكانت منطقة جازان قد سجلت، اليوم، 79 حالة إصابة جديدة، و3 وفيات منها حالة في بيش واثنتان في مدينة جازان، كما سجلت 119 حالة شفاء من كورونا.

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