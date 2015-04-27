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الجيش اليمني يكبد المليشيات الحوثية خسائر كبيرة في جبهة المشجح بمأرب

أحبطت في جبهة الكسارة هجومًا للمليشيا وأجبرتها على التراجع بقتلى وجرحى

دحرت قوات الجيش اليمني اليوم، المليشيا الحوثية المتمردة المدعومة من إيران، من مواقع مهمة في جبهة المشجح في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن مصدر عسكري قولهُ: إن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل، شنت هجومًا عكسيًا تمكنت خلاله من دحر مليشيا الحوثي من مواقع إستراتيجية في جبهة المشجح بالمحافظة وإجبارها على الفرار، موضحًا أن المواجهات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، ودمرت عربات تابعة لها، وأسقطت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الجيش اليمني أحبطت في جبهة الكسارة بالمحافظة ذاتها هجومًا للمليشيا الحوثية وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

بالتزامن مع ذلك استهدفت مدفعية الجيش، تعزيزات للمليشيا في الجبهة ذاتها، مما أدى إلى تدمير عدة عربات تابعة لها، ومصرع من كان على متنها، كما نفذت قوات الجيش اليمني كمينًا محكمًا لمجموعة من المليشيا الحوثية في جبهة المخدرة، مما أسفر عن مصرع 10 من عناصر المليشيا بينهم قيادي.

وفي ذات السياق لقي العديد من عناصر المليشيا الحوثية بينهم قيادات مصرعهم وجرح آخرون فجر اليوم، بنيران الجيش اليمني في جبهة جبل مراد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يكبد المليشيات الحوثية خسائر كبيرة في جبهة المشجح بمأرب
سبق

دحرت قوات الجيش اليمني اليوم، المليشيا الحوثية المتمردة المدعومة من إيران، من مواقع مهمة في جبهة المشجح في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن مصدر عسكري قولهُ: إن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل، شنت هجومًا عكسيًا تمكنت خلاله من دحر مليشيا الحوثي من مواقع إستراتيجية في جبهة المشجح بالمحافظة وإجبارها على الفرار، موضحًا أن المواجهات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، ودمرت عربات تابعة لها، وأسقطت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الجيش اليمني أحبطت في جبهة الكسارة بالمحافظة ذاتها هجومًا للمليشيا الحوثية وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

بالتزامن مع ذلك استهدفت مدفعية الجيش، تعزيزات للمليشيا في الجبهة ذاتها، مما أدى إلى تدمير عدة عربات تابعة لها، ومصرع من كان على متنها، كما نفذت قوات الجيش اليمني كمينًا محكمًا لمجموعة من المليشيا الحوثية في جبهة المخدرة، مما أسفر عن مصرع 10 من عناصر المليشيا بينهم قيادي.

وفي ذات السياق لقي العديد من عناصر المليشيا الحوثية بينهم قيادات مصرعهم وجرح آخرون فجر اليوم، بنيران الجيش اليمني في جبهة جبل مراد.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
02:12 PM

الجيش اليمني يكبد المليشيات الحوثية خسائر كبيرة في جبهة المشجح بمأرب

أحبطت في جبهة الكسارة هجومًا للمليشيا وأجبرتها على التراجع بقتلى وجرحى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دحرت قوات الجيش اليمني اليوم، المليشيا الحوثية المتمردة المدعومة من إيران، من مواقع مهمة في جبهة المشجح في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن مصدر عسكري قولهُ: إن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل، شنت هجومًا عكسيًا تمكنت خلاله من دحر مليشيا الحوثي من مواقع إستراتيجية في جبهة المشجح بالمحافظة وإجبارها على الفرار، موضحًا أن المواجهات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، ودمرت عربات تابعة لها، وأسقطت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الجيش اليمني أحبطت في جبهة الكسارة بالمحافظة ذاتها هجومًا للمليشيا الحوثية وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

بالتزامن مع ذلك استهدفت مدفعية الجيش، تعزيزات للمليشيا في الجبهة ذاتها، مما أدى إلى تدمير عدة عربات تابعة لها، ومصرع من كان على متنها، كما نفذت قوات الجيش اليمني كمينًا محكمًا لمجموعة من المليشيا الحوثية في جبهة المخدرة، مما أسفر عن مصرع 10 من عناصر المليشيا بينهم قيادي.

وفي ذات السياق لقي العديد من عناصر المليشيا الحوثية بينهم قيادات مصرعهم وجرح آخرون فجر اليوم، بنيران الجيش اليمني في جبهة جبل مراد.

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