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"الزهراني" يجسد شخصية طلال مداح ويتجول بـ"تاريخية جدة"

وسط ذهول زوار ومرتادي المنطقة الذين بادروا بالتقاط الصور له

تفاجأ زوار جدة التاريخية بظهور شخصية شبيهة للفنان الراحل طلال مداح بعد أكثر من 19 عامًا على وفاته حيث ارتدى الشبيه الملابس والنظارات ذاتها التي كان يلبسها الفنان حاملاً بإحدى يديه آلة العود وسط ذهول من الزوار الذين بادروا بالتقاط الصور له.

ويأتي ذلك حينما جسد الفنان محمد الزهراني شخصية طلال مداح متجولاً في شوارع تاريخية جدة لعمل تلفزيوني قصير للقناة الأولى، هذا ويعد الفنان طلال مداح أحد أهم الأسماء الفنية في تاريخ المملكة ودول الخليج ومن تنسب لهم فترة التطوير للأغنية السعودية لتكون ذات سمة عربية ويعد أيضًا الأول في نشر الأغنية السعودية والخليجية خارج حدودها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزهراني" يجسد شخصية طلال مداح ويتجول بـ"تاريخية جدة"
سبق

تفاجأ زوار جدة التاريخية بظهور شخصية شبيهة للفنان الراحل طلال مداح بعد أكثر من 19 عامًا على وفاته حيث ارتدى الشبيه الملابس والنظارات ذاتها التي كان يلبسها الفنان حاملاً بإحدى يديه آلة العود وسط ذهول من الزوار الذين بادروا بالتقاط الصور له.

ويأتي ذلك حينما جسد الفنان محمد الزهراني شخصية طلال مداح متجولاً في شوارع تاريخية جدة لعمل تلفزيوني قصير للقناة الأولى، هذا ويعد الفنان طلال مداح أحد أهم الأسماء الفنية في تاريخ المملكة ودول الخليج ومن تنسب لهم فترة التطوير للأغنية السعودية لتكون ذات سمة عربية ويعد أيضًا الأول في نشر الأغنية السعودية والخليجية خارج حدودها.

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
12:23 AM

"الزهراني" يجسد شخصية طلال مداح ويتجول بـ"تاريخية جدة"

وسط ذهول زوار ومرتادي المنطقة الذين بادروا بالتقاط الصور له

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
6
6,732

تفاجأ زوار جدة التاريخية بظهور شخصية شبيهة للفنان الراحل طلال مداح بعد أكثر من 19 عامًا على وفاته حيث ارتدى الشبيه الملابس والنظارات ذاتها التي كان يلبسها الفنان حاملاً بإحدى يديه آلة العود وسط ذهول من الزوار الذين بادروا بالتقاط الصور له.

ويأتي ذلك حينما جسد الفنان محمد الزهراني شخصية طلال مداح متجولاً في شوارع تاريخية جدة لعمل تلفزيوني قصير للقناة الأولى، هذا ويعد الفنان طلال مداح أحد أهم الأسماء الفنية في تاريخ المملكة ودول الخليج ومن تنسب لهم فترة التطوير للأغنية السعودية لتكون ذات سمة عربية ويعد أيضًا الأول في نشر الأغنية السعودية والخليجية خارج حدودها.

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