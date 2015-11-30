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ترفع الوعي الأمني.. "الثقافة الرقمية".. مبادرة لـ"أمانة مكة" إليك تفاصيلها

في ظل الجائحة ومع تنامي المخاطر السيبرانية كالسرقة والاختراق الإلكتروني

أطلقت أمانة العاصمة المقدّسة، ممثلةً في مكتب الأمين، مبادرة الثقافة الرقمية ضمن مبادرات "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، التي تسهم في رفع الوعي الرقمي لدى أفراد المجتمع، في ظل جائحة "كورونا" التي فرضت كثيراً من التحولات الإلكترونية في مختلف القطاعات.

وأوضحت المهندسة ريهاف الشريف؛ أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" التي تشرف عليها إمارة منطقة مكة المكرّمة، والتي تهدف إلى نشر الثقافة الرقمية بين أفراد المجتمع، من خلال إعداد محتوى رقمي يتضمن الأساليب الصحيحة للتعامل مع التقنية، والمساهمة في حماية البيانات من خلال توعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على المعلومات السرية.

من جهة أخرى، أوضحت المهندسة حمدية البجالي، أن المبادرة ستسهم في بث الأساليب الصحيحة للتعامل مع التقنية الحديثة والابتعاد عن الاستخدام الخاطئ، في ظل تنامي بعض المخاطر السيبرانية، كالسرقة والاختراق الالكتروني، مشيرة إلى أن هذه المبادرة أتت للمساهمة في رفع الوعي الأمني للمواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن وذوي الإعاقة، لافتة إلى وجود شراكات فاعلة مع بعض الجهات الخدمية والفنادق والبنوك لتوسيع نطاق الحملة.

أمانة العاصمة المقدّسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ترفع الوعي الأمني.. "الثقافة الرقمية".. مبادرة لـ"أمانة مكة" إليك تفاصيلها
سبق

أطلقت أمانة العاصمة المقدّسة، ممثلةً في مكتب الأمين، مبادرة الثقافة الرقمية ضمن مبادرات "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، التي تسهم في رفع الوعي الرقمي لدى أفراد المجتمع، في ظل جائحة "كورونا" التي فرضت كثيراً من التحولات الإلكترونية في مختلف القطاعات.

وأوضحت المهندسة ريهاف الشريف؛ أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" التي تشرف عليها إمارة منطقة مكة المكرّمة، والتي تهدف إلى نشر الثقافة الرقمية بين أفراد المجتمع، من خلال إعداد محتوى رقمي يتضمن الأساليب الصحيحة للتعامل مع التقنية، والمساهمة في حماية البيانات من خلال توعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على المعلومات السرية.

من جهة أخرى، أوضحت المهندسة حمدية البجالي، أن المبادرة ستسهم في بث الأساليب الصحيحة للتعامل مع التقنية الحديثة والابتعاد عن الاستخدام الخاطئ، في ظل تنامي بعض المخاطر السيبرانية، كالسرقة والاختراق الالكتروني، مشيرة إلى أن هذه المبادرة أتت للمساهمة في رفع الوعي الأمني للمواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن وذوي الإعاقة، لافتة إلى وجود شراكات فاعلة مع بعض الجهات الخدمية والفنادق والبنوك لتوسيع نطاق الحملة.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
12:11 PM

ترفع الوعي الأمني.. "الثقافة الرقمية".. مبادرة لـ"أمانة مكة" إليك تفاصيلها

في ظل الجائحة ومع تنامي المخاطر السيبرانية كالسرقة والاختراق الإلكتروني

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أطلقت أمانة العاصمة المقدّسة، ممثلةً في مكتب الأمين، مبادرة الثقافة الرقمية ضمن مبادرات "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، التي تسهم في رفع الوعي الرقمي لدى أفراد المجتمع، في ظل جائحة "كورونا" التي فرضت كثيراً من التحولات الإلكترونية في مختلف القطاعات.

وأوضحت المهندسة ريهاف الشريف؛ أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" التي تشرف عليها إمارة منطقة مكة المكرّمة، والتي تهدف إلى نشر الثقافة الرقمية بين أفراد المجتمع، من خلال إعداد محتوى رقمي يتضمن الأساليب الصحيحة للتعامل مع التقنية، والمساهمة في حماية البيانات من خلال توعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على المعلومات السرية.

من جهة أخرى، أوضحت المهندسة حمدية البجالي، أن المبادرة ستسهم في بث الأساليب الصحيحة للتعامل مع التقنية الحديثة والابتعاد عن الاستخدام الخاطئ، في ظل تنامي بعض المخاطر السيبرانية، كالسرقة والاختراق الالكتروني، مشيرة إلى أن هذه المبادرة أتت للمساهمة في رفع الوعي الأمني للمواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن وذوي الإعاقة، لافتة إلى وجود شراكات فاعلة مع بعض الجهات الخدمية والفنادق والبنوك لتوسيع نطاق الحملة.

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