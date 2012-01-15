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كريستيان توبيرا ترشح نفسها لانتخابات الرئاسة الفرنسية

خاضت السباق في 2002 وحصلت على 2.32% من الأصوات

أعلنت وزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا، اليوم (السبت) رسميًّا ترشحها لانتخابات الرئاسة الفرنسية، التي ستشهدها البلاد في أبريل المقبل.

وكانت "توبيرا" (69 سنة) قد ذكرت في 22 من شهر ديسمبر الماضي، أنها تدرس الترشح للانتخابات الرئاسية، محددة موعد منتصف يناير لاتخاذ قرار نهائي.

وأرجعت سبب ترشحها إلى الوضع الحرج، الذي يمر به اليسار الفرنسي، مشددة على أنها لن تكون مرشحة أخرى تضاف إلى قائمة المرشحين؛ بل ستبذل كل الجهود المطلوبة في آخر فرصة لتوحيد اليسار.

وترشحت كريستيان توبيرا لانتخابات الرئاسة عام 2002، لكنها لم تحصل سوى على 2.32% من الأصوات.

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كريستيان توبيرا ترشح نفسها لانتخابات الرئاسة الفرنسية
سبق

أعلنت وزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا، اليوم (السبت) رسميًّا ترشحها لانتخابات الرئاسة الفرنسية، التي ستشهدها البلاد في أبريل المقبل.

وكانت "توبيرا" (69 سنة) قد ذكرت في 22 من شهر ديسمبر الماضي، أنها تدرس الترشح للانتخابات الرئاسية، محددة موعد منتصف يناير لاتخاذ قرار نهائي.

وأرجعت سبب ترشحها إلى الوضع الحرج، الذي يمر به اليسار الفرنسي، مشددة على أنها لن تكون مرشحة أخرى تضاف إلى قائمة المرشحين؛ بل ستبذل كل الجهود المطلوبة في آخر فرصة لتوحيد اليسار.

وترشحت كريستيان توبيرا لانتخابات الرئاسة عام 2002، لكنها لم تحصل سوى على 2.32% من الأصوات.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
02:48 PM

كريستيان توبيرا ترشح نفسها لانتخابات الرئاسة الفرنسية

خاضت السباق في 2002 وحصلت على 2.32% من الأصوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا، اليوم (السبت) رسميًّا ترشحها لانتخابات الرئاسة الفرنسية، التي ستشهدها البلاد في أبريل المقبل.

وكانت "توبيرا" (69 سنة) قد ذكرت في 22 من شهر ديسمبر الماضي، أنها تدرس الترشح للانتخابات الرئاسية، محددة موعد منتصف يناير لاتخاذ قرار نهائي.

وأرجعت سبب ترشحها إلى الوضع الحرج، الذي يمر به اليسار الفرنسي، مشددة على أنها لن تكون مرشحة أخرى تضاف إلى قائمة المرشحين؛ بل ستبذل كل الجهود المطلوبة في آخر فرصة لتوحيد اليسار.

وترشحت كريستيان توبيرا لانتخابات الرئاسة عام 2002، لكنها لم تحصل سوى على 2.32% من الأصوات.

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