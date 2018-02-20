أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان الليلة الماضية أن 98 شخصاً على الأقل، بينهم نساء وأطفال، قُتلوا في غوطة دمشق الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ جراء قصف من جانب القوات السورية. وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع، حيث أصيب 470 شخصاً آخرين. وأضاف أن شدة القصف والضربات الجوية في الغوطة الشرقية تشير إلى أن قوات النظام السوري تستعد لهجوم بري. يُذكر أن الغوطة الشرقية واحدة من المناطق الأخيرة التي لا تزال تحت سيطرة المعارضة، وتحاصرها قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد منذ أكثر من أربعة أعوام.

مقتل 100 شخص في الغوطة الشرقية خلال 24 ساعة.. بينهم نساء وأطفال صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-02-20 أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان الليلة الماضية أن 98 شخصاً على الأقل، بينهم نساء وأطفال، قُتلوا في غوطة دمشق الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ جراء قصف من جانب القوات السورية.

وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع، حيث أصيب 470 شخصاً آخرين.

وأضاف أن شدة القصف والضربات الجوية في الغوطة الشرقية تشير إلى أن قوات النظام السوري تستعد لهجوم بري.

يُذكر أن الغوطة الشرقية واحدة من المناطق الأخيرة التي لا تزال تحت سيطرة المعارضة، وتحاصرها قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد منذ أكثر من أربعة أعوام.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439 08:30 AM

مقتل 100 شخص في الغوطة الشرقية خلال 24 ساعة.. بينهم نساء وأطفال المرصد السوري: جراء قصف شديد من جانب قوات النظام.. يستعدون للبري





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أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان الليلة الماضية أن 98 شخصاً على الأقل، بينهم نساء وأطفال، قُتلوا في غوطة دمشق الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ جراء قصف من جانب القوات السورية.

وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع، حيث أصيب 470 شخصاً آخرين.

وأضاف أن شدة القصف والضربات الجوية في الغوطة الشرقية تشير إلى أن قوات النظام السوري تستعد لهجوم بري.

يُذكر أن الغوطة الشرقية واحدة من المناطق الأخيرة التي لا تزال تحت سيطرة المعارضة، وتحاصرها قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد منذ أكثر من أربعة أعوام.