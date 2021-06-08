في ختام معسكره الخارجي.. الأخضر تحت 20 عامًا يكسب البوسنة

كسب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، نظيره منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء في ختام منافسات الدورة الدولية الودية بكرواتيا، التي جاءت على هامش المعسكر الإعدادي المقام ضمن المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

وجاء هدف "الأخضر" عن طريق اللاعب عبد الله رديف من ركلة جزاء سجلها في الوقت الإضافي من شوط المباراة الأول.

ودخل المدير الفني صالح المحمدي اللقاء بقائمة مكونة من: أسامة المرمش في حراسة المرمى، سليمان هزازي، محمد الدوسري، محمد سليمان، عبد العزيز الفرج، مصعب الجوير، عبد الملك العييري، عبد العزيز العليوة، ماجد دوران، صهيب الزيد، عبد الله رديف.

الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يعدّ الأول ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، تعقبها عدة معسكرات إعدادية؛ وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.