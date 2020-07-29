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للمرة الأولى.. بث الترجمة الفورية لخطبة عرفة على قناتين بالإنجليزية والفرنسية

لإيصال رسالة الدين الإسلامي الحنيف ومنهج الوسطية والاعتدال إلى العالم أجمع

أعلن مدير عام العلاقات والإعلام والاتصال برئاسة شؤون الحرمين هاني بن حسني حيدر، أنه بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون وللمرة الأولى (بمشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة)؛ سيتم بث الترجمة الفورية عبر قناتي القرآن الكريم والسنة النبوية.

وبيّن أنه سيتم نقل بث الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية عبر قناة القرآن الكريم، وباللغة الفرنسية على قناة السنة النبوية؛ وذلك بطريقة التزامن على الهواء مباشرة.

وأكد هاني حيدر أن مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة يحظى بمتابعة حثيثة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ سعيًا لتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله، بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وإيصال رسالة الدين الإسلامي الحنيف ومنهج الوسطية والاعتدال إلى العالم أجمع.

الجدير بالذكر أن خطبة عرفة سيتم ترجمتها بـ(10) لغات، وبثها عبر تطبيق (Arafat Sermon)، ومنصة (منارة الحرمين)، وموقع الرئاسة الرسمي، بالإضافة إلى تطبيق (حرمين).

ويتاح الاستماع للتراجم عبر الدخول للرابط التالي: https://haj.gph.gov.sa/sermon.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للمرة الأولى.. بث الترجمة الفورية لخطبة عرفة على قناتين بالإنجليزية والفرنسية
سبق

أعلن مدير عام العلاقات والإعلام والاتصال برئاسة شؤون الحرمين هاني بن حسني حيدر، أنه بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون وللمرة الأولى (بمشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة)؛ سيتم بث الترجمة الفورية عبر قناتي القرآن الكريم والسنة النبوية.

وبيّن أنه سيتم نقل بث الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية عبر قناة القرآن الكريم، وباللغة الفرنسية على قناة السنة النبوية؛ وذلك بطريقة التزامن على الهواء مباشرة.

وأكد هاني حيدر أن مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة يحظى بمتابعة حثيثة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ سعيًا لتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله، بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وإيصال رسالة الدين الإسلامي الحنيف ومنهج الوسطية والاعتدال إلى العالم أجمع.

الجدير بالذكر أن خطبة عرفة سيتم ترجمتها بـ(10) لغات، وبثها عبر تطبيق (Arafat Sermon)، ومنصة (منارة الحرمين)، وموقع الرئاسة الرسمي، بالإضافة إلى تطبيق (حرمين).

ويتاح الاستماع للتراجم عبر الدخول للرابط التالي: https://haj.gph.gov.sa/sermon.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
11:00 AM

للمرة الأولى.. بث الترجمة الفورية لخطبة عرفة على قناتين بالإنجليزية والفرنسية

لإيصال رسالة الدين الإسلامي الحنيف ومنهج الوسطية والاعتدال إلى العالم أجمع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أعلن مدير عام العلاقات والإعلام والاتصال برئاسة شؤون الحرمين هاني بن حسني حيدر، أنه بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون وللمرة الأولى (بمشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة)؛ سيتم بث الترجمة الفورية عبر قناتي القرآن الكريم والسنة النبوية.

وبيّن أنه سيتم نقل بث الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية عبر قناة القرآن الكريم، وباللغة الفرنسية على قناة السنة النبوية؛ وذلك بطريقة التزامن على الهواء مباشرة.

وأكد هاني حيدر أن مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة يحظى بمتابعة حثيثة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ سعيًا لتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله، بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وإيصال رسالة الدين الإسلامي الحنيف ومنهج الوسطية والاعتدال إلى العالم أجمع.

الجدير بالذكر أن خطبة عرفة سيتم ترجمتها بـ(10) لغات، وبثها عبر تطبيق (Arafat Sermon)، ومنصة (منارة الحرمين)، وموقع الرئاسة الرسمي، بالإضافة إلى تطبيق (حرمين).

ويتاح الاستماع للتراجم عبر الدخول للرابط التالي: https://haj.gph.gov.sa/sermon.

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