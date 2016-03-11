"أمانة تبوك" وفرع الإسكان يستعرضان أبرز مشاريع المنطقة

بحثَا سبل التعاون في الخدمات التي تقدّمها الوزارة للمواطنين

استعرضت أمانة منطقة تبوك وفرع وزارة الإسكان، أبرز مشاريع المنطقة، خلال لقاء أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق بمكتبه في مقر الأمانة بمدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس إسماعيل عطاالله المسعودي، بحضور عدد من منسوبي فرع وزارة الإسكان بتبوك.

وجرى -خلال اللقاء- استعراض مشاريع وزارة الإسكان والخطط المستقبلية لها، وبحث سبل تعزيز وتسهيل الأعمال والتعاون في الخدمات التي تقدّمها الوزارة للمواطنين، إضافة لعرض أبرز المشاريع الإسكانية، وتدارس متطلبات المنطقة؛ بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة لتوفير الدعم من المنتجات المختلفة المقدمة من قِبَل وزارة الإسكان التي تخدم جميع فئات المجتمع.

من جهته، أعرَبَ "الشفق" عن شكره للمسعودي على ما اطلع عليه من استعدادات لفرع المنطقة؛ مؤكدًا تعزيز سبل التعاون المستمر بين الجهتين؛ بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، وتم التنسيق حيال تنفيذ مشاريع الإسكان بالمنطقة؛ مشيدًا بالدور الذي تُقدمه وزارة الإسكان، وحرصها على استكمال جميع برامجها ليستفيد منها جميع أبناء الوطن.