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شاهد.. طلاب تربة يؤدون الاختبارات حضورياً وسط إجراءات احترازية

‏مدير مكتب التعليم يتفقد سير العمل ميدانياً وينوه بالجاهزية التامة للمدارس

أدى طلاب مدارس محافظة تربة والمدارس التابعة لها اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وسط أجواء تسودها الطمأنينة مع بدء الاختبارات الحضورية للمرحلة المتوسطة والثانوية وفق أعلى درجات الجاهزية والاستعداد وتنفيذ الإجراءات الاحترازية؛ حيث عملت المدارس على تهيئة جميع الوسائل المعينة لأداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة.

‏ووقف مدير مكتب التعليم بتربة سعود بن محمد البقمي، على سير الاختبارات، واطمأن على انتظام الطلاب وتهيئة الأجواء الملائمة لهم، واطلع كذلك على لجان الاختبارات وأعمالها ومهامها ومدى جاهزية مدارس المحافظة، لتستمر بعدها المتابعة الميدانية وعبر الهاتف للاطلاع على تقارير المشرفين والمشرفات في مدارس المحافظة.

ونوه "البقمي" بالجهود المبذولة من مدراء ومديرات المدارس لتهيئة المكان المناسب وزرع الطمأنينة في نفوسهم الطلاب والطالبات ليؤدوا الاختبارات ويحققوا أفضل النتائج.

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شاهد.. طلاب تربة يؤدون الاختبارات حضورياً وسط إجراءات احترازية
سبق

أدى طلاب مدارس محافظة تربة والمدارس التابعة لها اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وسط أجواء تسودها الطمأنينة مع بدء الاختبارات الحضورية للمرحلة المتوسطة والثانوية وفق أعلى درجات الجاهزية والاستعداد وتنفيذ الإجراءات الاحترازية؛ حيث عملت المدارس على تهيئة جميع الوسائل المعينة لأداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة.

‏ووقف مدير مكتب التعليم بتربة سعود بن محمد البقمي، على سير الاختبارات، واطمأن على انتظام الطلاب وتهيئة الأجواء الملائمة لهم، واطلع كذلك على لجان الاختبارات وأعمالها ومهامها ومدى جاهزية مدارس المحافظة، لتستمر بعدها المتابعة الميدانية وعبر الهاتف للاطلاع على تقارير المشرفين والمشرفات في مدارس المحافظة.

ونوه "البقمي" بالجهود المبذولة من مدراء ومديرات المدارس لتهيئة المكان المناسب وزرع الطمأنينة في نفوسهم الطلاب والطالبات ليؤدوا الاختبارات ويحققوا أفضل النتائج.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
04:57 PM

شاهد.. طلاب تربة يؤدون الاختبارات حضورياً وسط إجراءات احترازية

‏مدير مكتب التعليم يتفقد سير العمل ميدانياً وينوه بالجاهزية التامة للمدارس

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متعب البقمي - تربة
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أدى طلاب مدارس محافظة تربة والمدارس التابعة لها اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وسط أجواء تسودها الطمأنينة مع بدء الاختبارات الحضورية للمرحلة المتوسطة والثانوية وفق أعلى درجات الجاهزية والاستعداد وتنفيذ الإجراءات الاحترازية؛ حيث عملت المدارس على تهيئة جميع الوسائل المعينة لأداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة.

‏ووقف مدير مكتب التعليم بتربة سعود بن محمد البقمي، على سير الاختبارات، واطمأن على انتظام الطلاب وتهيئة الأجواء الملائمة لهم، واطلع كذلك على لجان الاختبارات وأعمالها ومهامها ومدى جاهزية مدارس المحافظة، لتستمر بعدها المتابعة الميدانية وعبر الهاتف للاطلاع على تقارير المشرفين والمشرفات في مدارس المحافظة.

ونوه "البقمي" بالجهود المبذولة من مدراء ومديرات المدارس لتهيئة المكان المناسب وزرع الطمأنينة في نفوسهم الطلاب والطالبات ليؤدوا الاختبارات ويحققوا أفضل النتائج.

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