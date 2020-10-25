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مركز تعزيز الصحة النفسية يطلق جائزة "سابك 2" للأفراد والجهات الحكومية والخاصة

"الحبيب": تستهدف دعم الإبداع والمبادرات في البرامج التوعوية في هذا المجال

أعلن المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية عن إطلاق جائزة سابك الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في موسمها الثاني، وذلك ابتداء من تاريخ 25/10/2020م وحتى تاريخ 25/12/2020م بجوائز قيّمة ومجالات متنوعة يمكن للأفراد والجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية المشاركة فيها.

وقال المدير العام للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الدكتور عبدالحميد الحبيب بأن جائزة سابك تهدف إلى دعم وتشجيع الإبداع والمبادرات في مجال تعزيز الصحة النفسية، وتحفيز المنشآت الصحية النفسية الحكومية والأهلية لتحسين مستوى الخدمات، ونشر أفضل الممارسات والتجارب على المستوى الوطني، بالإضافة إلى بث روح المنافسة بين العاملين ومقدمي خدمات الصحة النفسية، وتكريم الأفراد والجهات الداعمة لبرامج تعزيز الصحة النفسية المجتمعية.

وأوضح " الحبيب" أن مجالات الجائزة هذا العام تنوّعت لتغطي كافة جوانب تعزيز الصحة النفسية، وسوف تكون في البرامج التوعوية والتثقيفية في الصحة النفسية، والمبادرات المجتمعية لتعزيز الصحة النفسية والاستجابة السريعة للتعامل مع آثار جائحة كورونا، وكذلك مبادرات ومشاريع تحسين الأداء في خدمات الصحة النفسية، بالإضافة إلى مجال الإنتاج العلمي في مجال الصحة النفسية والآثار المرتبطة بجائحة كورونا.

وأشار "الحبيب" إلى الدعم الكبير الذي تحظى به الجائزة من قبل الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في نسختي المسابقة الأولى والثانية، داعياً الراغبين بالمشاركة إلى زيارة الموقع الرسمي للمركز (www.ncmh.org.sa) للاطلاع على كافة الشروط وآلية المشاركة، ولمن أراد الاستفسار التواصل على البريد الإلكتروني للجائزة (award@ncmh.org.sa).

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مركز تعزيز الصحة النفسية يطلق جائزة "سابك 2" للأفراد والجهات الحكومية والخاصة
سبق

أعلن المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية عن إطلاق جائزة سابك الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في موسمها الثاني، وذلك ابتداء من تاريخ 25/10/2020م وحتى تاريخ 25/12/2020م بجوائز قيّمة ومجالات متنوعة يمكن للأفراد والجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية المشاركة فيها.

وقال المدير العام للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الدكتور عبدالحميد الحبيب بأن جائزة سابك تهدف إلى دعم وتشجيع الإبداع والمبادرات في مجال تعزيز الصحة النفسية، وتحفيز المنشآت الصحية النفسية الحكومية والأهلية لتحسين مستوى الخدمات، ونشر أفضل الممارسات والتجارب على المستوى الوطني، بالإضافة إلى بث روح المنافسة بين العاملين ومقدمي خدمات الصحة النفسية، وتكريم الأفراد والجهات الداعمة لبرامج تعزيز الصحة النفسية المجتمعية.

وأوضح " الحبيب" أن مجالات الجائزة هذا العام تنوّعت لتغطي كافة جوانب تعزيز الصحة النفسية، وسوف تكون في البرامج التوعوية والتثقيفية في الصحة النفسية، والمبادرات المجتمعية لتعزيز الصحة النفسية والاستجابة السريعة للتعامل مع آثار جائحة كورونا، وكذلك مبادرات ومشاريع تحسين الأداء في خدمات الصحة النفسية، بالإضافة إلى مجال الإنتاج العلمي في مجال الصحة النفسية والآثار المرتبطة بجائحة كورونا.

وأشار "الحبيب" إلى الدعم الكبير الذي تحظى به الجائزة من قبل الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في نسختي المسابقة الأولى والثانية، داعياً الراغبين بالمشاركة إلى زيارة الموقع الرسمي للمركز (www.ncmh.org.sa) للاطلاع على كافة الشروط وآلية المشاركة، ولمن أراد الاستفسار التواصل على البريد الإلكتروني للجائزة (award@ncmh.org.sa).

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
08:36 PM

مركز تعزيز الصحة النفسية يطلق جائزة "سابك 2" للأفراد والجهات الحكومية والخاصة

"الحبيب": تستهدف دعم الإبداع والمبادرات في البرامج التوعوية في هذا المجال

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فهد الغبيوي - الرياض
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أعلن المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية عن إطلاق جائزة سابك الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في موسمها الثاني، وذلك ابتداء من تاريخ 25/10/2020م وحتى تاريخ 25/12/2020م بجوائز قيّمة ومجالات متنوعة يمكن للأفراد والجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية المشاركة فيها.

وقال المدير العام للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الدكتور عبدالحميد الحبيب بأن جائزة سابك تهدف إلى دعم وتشجيع الإبداع والمبادرات في مجال تعزيز الصحة النفسية، وتحفيز المنشآت الصحية النفسية الحكومية والأهلية لتحسين مستوى الخدمات، ونشر أفضل الممارسات والتجارب على المستوى الوطني، بالإضافة إلى بث روح المنافسة بين العاملين ومقدمي خدمات الصحة النفسية، وتكريم الأفراد والجهات الداعمة لبرامج تعزيز الصحة النفسية المجتمعية.

وأوضح " الحبيب" أن مجالات الجائزة هذا العام تنوّعت لتغطي كافة جوانب تعزيز الصحة النفسية، وسوف تكون في البرامج التوعوية والتثقيفية في الصحة النفسية، والمبادرات المجتمعية لتعزيز الصحة النفسية والاستجابة السريعة للتعامل مع آثار جائحة كورونا، وكذلك مبادرات ومشاريع تحسين الأداء في خدمات الصحة النفسية، بالإضافة إلى مجال الإنتاج العلمي في مجال الصحة النفسية والآثار المرتبطة بجائحة كورونا.

وأشار "الحبيب" إلى الدعم الكبير الذي تحظى به الجائزة من قبل الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في نسختي المسابقة الأولى والثانية، داعياً الراغبين بالمشاركة إلى زيارة الموقع الرسمي للمركز (www.ncmh.org.sa) للاطلاع على كافة الشروط وآلية المشاركة، ولمن أراد الاستفسار التواصل على البريد الإلكتروني للجائزة (award@ncmh.org.sa).

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