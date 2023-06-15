وأفادت وزارة الصحة السودانية، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 7220 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 459 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 2610 حالات.

سجل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة.

السودان: ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 7220 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-15 سجل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة. وأفادت وزارة الصحة السودانية، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 7220 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 459 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 2610 حالات.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441 01:01 PM

السودان: ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 7220 12 وفاة ترفع الحصيلة إلى 459 حالة حتى الآن





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سجل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة السودانية، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 7220 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 459 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 2610 حالات.