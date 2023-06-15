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السودان: ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 7220

12 وفاة ترفع الحصيلة إلى 459 حالة حتى الآن

سجل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة السودانية، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 7220 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 459 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 2610 حالات.

السودان فيروس كورونا الجديد

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السودان: ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 7220
سبق

سجل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة السودانية، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 7220 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 459 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 2610 حالات.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
01:01 PM

السودان: ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 7220

12 وفاة ترفع الحصيلة إلى 459 حالة حتى الآن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة السودانية، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 7220 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 459 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 2610 حالات.

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