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بالأسماء.. حركة تدوير وتكليف لـ10 رؤساء بلديات بمكة

"وقاد" للجنوب و"الشنبري" للمعابدة و"العصيمي" للشرائع

أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، قرارًا يقضي بتدوير وتكليف عدد من رؤساء البلديات بالعاصمة المقدسة؛ وذلك ضمن خطة الأمانة الهادفة للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية في مكة المكرمة وفقًا لرؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وشمل القرار تكليف المهندس أيمن بن محمد وقاد رئيسًا لبلدية جنوب مكة المكرمة، والمهندس غيث بن حامد الشنبري رئيسًا لبلدية المعابدة الفرعية، والمهندس محمد بن شجعان العصيمي رئيسًا لبلدية الشرائع الفرعية.

كما تم تكليف المهندس ياسر بن صالح مكاوي رئيسًا لبلدية المسفلة الفرعية، والمهندس مصطفى بن علي عيد رئيسًا لبلدية العتيبية الفرعية، والمهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي رئيسًا لبلدية العزيزية الفرعية، والمهندس أكرم بن علي الحربي رئيسًا لبلدية الشوقية الفرعية، والمهندس حمدي بن إسماعيل قدح رئيسًا لبلدية العمرة الفرعية، والمهندس ممدوح بن محمد العبيد رئيسًا لبلدية الغزة الفرعية، والمهندس بندر بن خضر الشريف رئيسًا لبلدية أجياد الفرعية.

أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالأسماء.. حركة تدوير وتكليف لـ10 رؤساء بلديات بمكة
سبق

أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، قرارًا يقضي بتدوير وتكليف عدد من رؤساء البلديات بالعاصمة المقدسة؛ وذلك ضمن خطة الأمانة الهادفة للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية في مكة المكرمة وفقًا لرؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وشمل القرار تكليف المهندس أيمن بن محمد وقاد رئيسًا لبلدية جنوب مكة المكرمة، والمهندس غيث بن حامد الشنبري رئيسًا لبلدية المعابدة الفرعية، والمهندس محمد بن شجعان العصيمي رئيسًا لبلدية الشرائع الفرعية.

كما تم تكليف المهندس ياسر بن صالح مكاوي رئيسًا لبلدية المسفلة الفرعية، والمهندس مصطفى بن علي عيد رئيسًا لبلدية العتيبية الفرعية، والمهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي رئيسًا لبلدية العزيزية الفرعية، والمهندس أكرم بن علي الحربي رئيسًا لبلدية الشوقية الفرعية، والمهندس حمدي بن إسماعيل قدح رئيسًا لبلدية العمرة الفرعية، والمهندس ممدوح بن محمد العبيد رئيسًا لبلدية الغزة الفرعية، والمهندس بندر بن خضر الشريف رئيسًا لبلدية أجياد الفرعية.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
12:10 PM

بالأسماء.. حركة تدوير وتكليف لـ10 رؤساء بلديات بمكة

"وقاد" للجنوب و"الشنبري" للمعابدة و"العصيمي" للشرائع

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,578

أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، قرارًا يقضي بتدوير وتكليف عدد من رؤساء البلديات بالعاصمة المقدسة؛ وذلك ضمن خطة الأمانة الهادفة للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية في مكة المكرمة وفقًا لرؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وشمل القرار تكليف المهندس أيمن بن محمد وقاد رئيسًا لبلدية جنوب مكة المكرمة، والمهندس غيث بن حامد الشنبري رئيسًا لبلدية المعابدة الفرعية، والمهندس محمد بن شجعان العصيمي رئيسًا لبلدية الشرائع الفرعية.

كما تم تكليف المهندس ياسر بن صالح مكاوي رئيسًا لبلدية المسفلة الفرعية، والمهندس مصطفى بن علي عيد رئيسًا لبلدية العتيبية الفرعية، والمهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي رئيسًا لبلدية العزيزية الفرعية، والمهندس أكرم بن علي الحربي رئيسًا لبلدية الشوقية الفرعية، والمهندس حمدي بن إسماعيل قدح رئيسًا لبلدية العمرة الفرعية، والمهندس ممدوح بن محمد العبيد رئيسًا لبلدية الغزة الفرعية، والمهندس بندر بن خضر الشريف رئيسًا لبلدية أجياد الفرعية.

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