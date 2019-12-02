أفضل عسل طبيعي متبلور.. "سعودية" تفوز بجائزة دولية بتونس

فعاليات شارك فيها عدد كبير من المتسابقين من مختلف أنحاء العالم

فازت المتسابقة السعودية آمنة بنت فايز القثامي؛ بالمركز الأول، وحصلت على كأس إفريقيا لأفضل عسل طبيعي متبلور، في المسابقة الدولية التي أُقيمت تحت رعاية وزارة الفلاحة والموارد المائية التونسية، التي تنظمها شركة وافت العالمية، بالتعاون مع الجمعية العربية لتربية النحل ضمن فعاليات معرض ومؤتمر بي إكسبو أفريكا، المقام في مدينة نابل بالجمهورية التونسية.

وأُقيم المؤتمر خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2019م، وشارك في المسابقة التي اختتمت بها فعاليات المعرض عددٌ كبيرٌ من المتسابقين من مختلف أنحاء العالم.