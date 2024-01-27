أمير تبوك يواسي في وفاة الشيخ "طالب بن شريم"

واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أسرة "بن شريم" في وفاة الشيخ طالب بن محمد بن شريم -رحمه الله-.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بشقيق الفقيد الشيخ فيصل بن محمد بن شريم المري، شيخ قبيلة آل مرة وأمير الفوج الأربعين بوزارة الحرس الوطني.



وأعرب أمير تبوك خلال الاتصال عن خالص تعازيه ومواساته، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.



من جهته قدم الشيخ فيصل بن شريم، شكره وامتنانه لأمير منطقة تبوك، على مواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، داعيًا الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته.