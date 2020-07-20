النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الإفتاء المصرية": سنعلن بداية ذي الحجة اعتمادًا على بيان المحكمة العليا في السعودية

لأنها بلد المنسك

قالت دار الإفتاء المصرية، إنها ستعلن اليوم عن بداية شهر ذي الحجة، اعتمادًا على بيان المحكمة العليا في السعودية؛ لأنها بلد المنسك.
وأضافت "الإفتاء المصرية" في بيان لها: "فور إعلان المملكة العربية السعودية، ستعلن دار الإفتاء المصرية بيانها بخصوص بداية شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك."

الرئيسية/ محطات

اعلان
"الإفتاء المصرية": سنعلن بداية ذي الحجة اعتمادًا على بيان المحكمة العليا في السعودية
سبق

قالت دار الإفتاء المصرية، إنها ستعلن اليوم عن بداية شهر ذي الحجة، اعتمادًا على بيان المحكمة العليا في السعودية؛ لأنها بلد المنسك.
وأضافت "الإفتاء المصرية" في بيان لها: "فور إعلان المملكة العربية السعودية، ستعلن دار الإفتاء المصرية بيانها بخصوص بداية شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك."

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
05:47 PM

"الإفتاء المصرية": سنعلن بداية ذي الحجة اعتمادًا على بيان المحكمة العليا في السعودية

لأنها بلد المنسك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,002

قالت دار الإفتاء المصرية، إنها ستعلن اليوم عن بداية شهر ذي الحجة، اعتمادًا على بيان المحكمة العليا في السعودية؛ لأنها بلد المنسك.
وأضافت "الإفتاء المصرية" في بيان لها: "فور إعلان المملكة العربية السعودية، ستعلن دار الإفتاء المصرية بيانها بخصوص بداية شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك."

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,912
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,400
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,028
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,177

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة