قالت دار الإفتاء المصرية، إنها ستعلن اليوم عن بداية شهر ذي الحجة، اعتمادًا على بيان المحكمة العليا في السعودية؛ لأنها بلد المنسك. وأضافت "الإفتاء المصرية" في بيان لها: "فور إعلان المملكة العربية السعودية، ستعلن دار الإفتاء المصرية بيانها بخصوص بداية شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك."

"الإفتاء المصرية": سنعلن بداية ذي الحجة اعتمادًا على بيان المحكمة العليا في السعودية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-20 قالت دار الإفتاء المصرية، إنها ستعلن اليوم عن بداية شهر ذي الحجة، اعتمادًا على بيان المحكمة العليا في السعودية؛ لأنها بلد المنسك.

وأضافت "الإفتاء المصرية" في بيان لها: "فور إعلان المملكة العربية السعودية، ستعلن دار الإفتاء المصرية بيانها بخصوص بداية شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك."

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 05:47 PM

"الإفتاء المصرية": سنعلن بداية ذي الحجة اعتمادًا على بيان المحكمة العليا في السعودية لأنها بلد المنسك





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قالت دار الإفتاء المصرية، إنها ستعلن اليوم عن بداية شهر ذي الحجة، اعتمادًا على بيان المحكمة العليا في السعودية؛ لأنها بلد المنسك.

وأضافت "الإفتاء المصرية" في بيان لها: "فور إعلان المملكة العربية السعودية، ستعلن دار الإفتاء المصرية بيانها بخصوص بداية شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك."