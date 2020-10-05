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استهداف صاروخي للمنطقة الخضراء في بغداد.. ولا إصابات

أحدهما سقط قرب فندق يحتضن اجتماعات حكومية

أعلن الجيش العراقي اليوم (الاثنين)، أن صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا في ساعة متأخرة ليل الأحد في منطقة الجادرية في بغداد قرب المنطقة الخضراء شديدة التحصين، دون وقوع إصابات.

وبين الجيش أن أحد الصاروخين سقط قرب فندق بابل، الذي يستخدمه المسافرون العراقيون وتعقد به أحيانًا اجتماعات حكومية، وفقاً لـ"رويترز".

بغداد

الرئيسية/ أخبار العالم

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استهداف صاروخي للمنطقة الخضراء في بغداد.. ولا إصابات
سبق

أعلن الجيش العراقي اليوم (الاثنين)، أن صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا في ساعة متأخرة ليل الأحد في منطقة الجادرية في بغداد قرب المنطقة الخضراء شديدة التحصين، دون وقوع إصابات.

وبين الجيش أن أحد الصاروخين سقط قرب فندق بابل، الذي يستخدمه المسافرون العراقيون وتعقد به أحيانًا اجتماعات حكومية، وفقاً لـ"رويترز".

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
03:03 PM

استهداف صاروخي للمنطقة الخضراء في بغداد.. ولا إصابات

أحدهما سقط قرب فندق يحتضن اجتماعات حكومية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الجيش العراقي اليوم (الاثنين)، أن صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا في ساعة متأخرة ليل الأحد في منطقة الجادرية في بغداد قرب المنطقة الخضراء شديدة التحصين، دون وقوع إصابات.

وبين الجيش أن أحد الصاروخين سقط قرب فندق بابل، الذي يستخدمه المسافرون العراقيون وتعقد به أحيانًا اجتماعات حكومية، وفقاً لـ"رويترز".

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