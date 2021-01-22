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"المعجب" يزور دوائر النيابة في الليث والقنفذة والجموم

افتتح دائرة خليص.. واستمع لشرح عن مؤشرات الأداء

قام النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب؛ يومَي الأربعاء والخميس، بزيارات تفقدية إلى دوائر النيابة العامة في محافظات الليث والقنفذة والجموم، وافتتح مبنى دائرة النيابة العامة بمحافظة خليص في منطقة مكة المكرّمة.

واستمع النائب العام، في زياراته، لشرح مفصّل عن إستراتيجية سير الأعمال ومؤشرات الأداء في الدوائر النيابية، واطلع على آلية خدمة المستفيدين والمراجعين، كما التقى عدداً من المراجعين واستمع لملاحظاتهم واستفساراتهم.

ووجّه "المعجب"؛ باتخاذ ما يلزم حيالها، والتقى موظفي النيابة في الدوائر وأثنى على الجهود المبذولة، وحثّهم على تجويد العمل وإتقانه وتسهيل إجراءات المراجعين من مواطنين ومقيمين للوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة.

وأشاد بالدعم اللامحدود الذي تحظى به النيابة العامة من مقام خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد، وحرصهما على كل ما من شأنه توفير الحماية الجنائية وضمان الحقوق لكل مواطن ومقيم في بلادنا الغالية.

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"المعجب" يزور دوائر النيابة في الليث والقنفذة والجموم
سبق

قام النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب؛ يومَي الأربعاء والخميس، بزيارات تفقدية إلى دوائر النيابة العامة في محافظات الليث والقنفذة والجموم، وافتتح مبنى دائرة النيابة العامة بمحافظة خليص في منطقة مكة المكرّمة.

واستمع النائب العام، في زياراته، لشرح مفصّل عن إستراتيجية سير الأعمال ومؤشرات الأداء في الدوائر النيابية، واطلع على آلية خدمة المستفيدين والمراجعين، كما التقى عدداً من المراجعين واستمع لملاحظاتهم واستفساراتهم.

ووجّه "المعجب"؛ باتخاذ ما يلزم حيالها، والتقى موظفي النيابة في الدوائر وأثنى على الجهود المبذولة، وحثّهم على تجويد العمل وإتقانه وتسهيل إجراءات المراجعين من مواطنين ومقيمين للوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة.

وأشاد بالدعم اللامحدود الذي تحظى به النيابة العامة من مقام خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد، وحرصهما على كل ما من شأنه توفير الحماية الجنائية وضمان الحقوق لكل مواطن ومقيم في بلادنا الغالية.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
01:52 PM
اخر تعديل
22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
02:21 PM

"المعجب" يزور دوائر النيابة في الليث والقنفذة والجموم

افتتح دائرة خليص.. واستمع لشرح عن مؤشرات الأداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب؛ يومَي الأربعاء والخميس، بزيارات تفقدية إلى دوائر النيابة العامة في محافظات الليث والقنفذة والجموم، وافتتح مبنى دائرة النيابة العامة بمحافظة خليص في منطقة مكة المكرّمة.

واستمع النائب العام، في زياراته، لشرح مفصّل عن إستراتيجية سير الأعمال ومؤشرات الأداء في الدوائر النيابية، واطلع على آلية خدمة المستفيدين والمراجعين، كما التقى عدداً من المراجعين واستمع لملاحظاتهم واستفساراتهم.

ووجّه "المعجب"؛ باتخاذ ما يلزم حيالها، والتقى موظفي النيابة في الدوائر وأثنى على الجهود المبذولة، وحثّهم على تجويد العمل وإتقانه وتسهيل إجراءات المراجعين من مواطنين ومقيمين للوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة.

وأشاد بالدعم اللامحدود الذي تحظى به النيابة العامة من مقام خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد، وحرصهما على كل ما من شأنه توفير الحماية الجنائية وضمان الحقوق لكل مواطن ومقيم في بلادنا الغالية.

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