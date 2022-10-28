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خلال 24 ساعة.. الجزائر تسجل 79 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات و65 حالة شفاء

سجلت الجزائر 79 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وشفاء 65، وخمس وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 206066، وحالات الشفاء 141400، والوفيات 5904.

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خلال 24 ساعة.. الجزائر تسجل 79 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات و65 حالة شفاء
سبق

سجلت الجزائر 79 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وشفاء 65، وخمس وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 206066، وحالات الشفاء 141400، والوفيات 5904.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
08:43 AM

خلال 24 ساعة.. الجزائر تسجل 79 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات و65 حالة شفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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سجلت الجزائر 79 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وشفاء 65، وخمس وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 206066، وحالات الشفاء 141400، والوفيات 5904.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,750
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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11,820
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38 مليار ..

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