النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل يمكن رفع أقدامنا عن دواسة البنزين؟ 8 سلالات لـ"كورونا" ومفاجأة كل 15 يومًا

فيما حذّر أحد الباحثين من أن الخرائط الحالية لا تُظهر الصورة الكاملة لانتشار الفيروس

حدد العلماء ما لا يقل عن 8 سلالات من فيروس كورونا الجديد، الذي يعيث فسادًا مع انتشاره في جميع أنحاء العالم.

ووقع إرسال أكثر من 2000 تسلسل وراثي للفيروس من المختبرات إلى قاعدة البيانات المفتوحة NextStain، والتي تُظهر أنه يتحور على الخرائط في الوقت الفعلي.

وقال الباحثون: إن البيانات، التي تشمل عينات من كل قارة باستثناء القارة القطبية الجنوبية؛ كشفت أن الفيروس يتحور في المتوسط كل 15 يومًا، حسب ما ذكرته "ناشيونال جيوغرافيك".

لكن تريفور بيدفورد، أحد مؤسسي موقع Nextstrain، قال: إن الطفرات صغيرة جدًّا؛ لدرجة أنه لا توجد سلالة من الفيروس أكثر ضررًا.

وأضاف بيدفورد: "هذه الطفرات حميدة ومفيدة تمامًا كقطعة ألغاز؛ للكشف عن كيفية انتشار الفيروس".

وأوضح أن السلالات المختلفة تسمح للباحثين بمعرفة كيفية تطور الفيروس وطرق انتشاره، بالإضافة إلى معرفة ما إذا كانت إجراءات العزل المنزلي فعالة.

ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" عن "نيويورك بوست"، قال "بيدفورد": "سنكون قادرين على معرفة مدى الحد من انتشار الفيروس والإجابة عن السؤال: "هل يمكننا رفع أقدامنا عن دواسة البنزين وكبح انتشار الفيروس بهذه الإجراءات؟".

وقال تشارلز تشيو، أستاذ الطب والأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا بكلية الطب في سان فرانسيسكو: إن قاعدة البيانات توفر أيضًا نظرة ثاقبة حول كيفية انتقال الفيروس في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقًا لـUSA Today.

وأوضح تشيو "أن تفشي المرض قابل للتتبع.. لدينا القدرة على القيام بالتسلسل الجينومي في الوقت الفعلي تقريبًا؛ لمعرفة ما هي السلالات أو الطفرات المنتشرة للفيروس".

وأفادت الصحيفة بأن معظم الحالات على الساحل الغربي مرتبطة بسلالة تم تحديدها لأول مرة في ولاية واشنطن، وهي على بُعد ثلاث طفرات فقط من أول سلالة معروفة.

وفي الوقت نفسه، على الساحل الشرقي، بدا أن الفيروس قد جاء من الصين إلى أوروبا ثم إلى نيويورك ودول أخرى.

لكن كريستيان أندرسون، الأستاذ في مركز أبحاث Scripps Research، حذّر من أن الخرائط لا تُظهر الصورة الكاملة لانتشار الفيروس.

وقال أندرسون لموقع USA Today: "تذكر، إننا نرى لمحة صغيرة جدًّا عن الوباء الأكبر بكثير، لدينا نصف مليون حالة موصوفة في الوقت الحالي ولكن ربما 1000 تسلسل جينومي؛ لذلك هناك الكثير من السلالات التي نفتقدها".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
هل يمكن رفع أقدامنا عن دواسة البنزين؟ 8 سلالات لـ"كورونا" ومفاجأة كل 15 يومًا
سبق

حدد العلماء ما لا يقل عن 8 سلالات من فيروس كورونا الجديد، الذي يعيث فسادًا مع انتشاره في جميع أنحاء العالم.

ووقع إرسال أكثر من 2000 تسلسل وراثي للفيروس من المختبرات إلى قاعدة البيانات المفتوحة NextStain، والتي تُظهر أنه يتحور على الخرائط في الوقت الفعلي.

وقال الباحثون: إن البيانات، التي تشمل عينات من كل قارة باستثناء القارة القطبية الجنوبية؛ كشفت أن الفيروس يتحور في المتوسط كل 15 يومًا، حسب ما ذكرته "ناشيونال جيوغرافيك".

لكن تريفور بيدفورد، أحد مؤسسي موقع Nextstrain، قال: إن الطفرات صغيرة جدًّا؛ لدرجة أنه لا توجد سلالة من الفيروس أكثر ضررًا.

وأضاف بيدفورد: "هذه الطفرات حميدة ومفيدة تمامًا كقطعة ألغاز؛ للكشف عن كيفية انتشار الفيروس".

وأوضح أن السلالات المختلفة تسمح للباحثين بمعرفة كيفية تطور الفيروس وطرق انتشاره، بالإضافة إلى معرفة ما إذا كانت إجراءات العزل المنزلي فعالة.

ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" عن "نيويورك بوست"، قال "بيدفورد": "سنكون قادرين على معرفة مدى الحد من انتشار الفيروس والإجابة عن السؤال: "هل يمكننا رفع أقدامنا عن دواسة البنزين وكبح انتشار الفيروس بهذه الإجراءات؟".

وقال تشارلز تشيو، أستاذ الطب والأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا بكلية الطب في سان فرانسيسكو: إن قاعدة البيانات توفر أيضًا نظرة ثاقبة حول كيفية انتقال الفيروس في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقًا لـUSA Today.

وأوضح تشيو "أن تفشي المرض قابل للتتبع.. لدينا القدرة على القيام بالتسلسل الجينومي في الوقت الفعلي تقريبًا؛ لمعرفة ما هي السلالات أو الطفرات المنتشرة للفيروس".

وأفادت الصحيفة بأن معظم الحالات على الساحل الغربي مرتبطة بسلالة تم تحديدها لأول مرة في ولاية واشنطن، وهي على بُعد ثلاث طفرات فقط من أول سلالة معروفة.

وفي الوقت نفسه، على الساحل الشرقي، بدا أن الفيروس قد جاء من الصين إلى أوروبا ثم إلى نيويورك ودول أخرى.

لكن كريستيان أندرسون، الأستاذ في مركز أبحاث Scripps Research، حذّر من أن الخرائط لا تُظهر الصورة الكاملة لانتشار الفيروس.

وقال أندرسون لموقع USA Today: "تذكر، إننا نرى لمحة صغيرة جدًّا عن الوباء الأكبر بكثير، لدينا نصف مليون حالة موصوفة في الوقت الحالي ولكن ربما 1000 تسلسل جينومي؛ لذلك هناك الكثير من السلالات التي نفتقدها".

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
01:10 PM

هل يمكن رفع أقدامنا عن دواسة البنزين؟ 8 سلالات لـ"كورونا" ومفاجأة كل 15 يومًا

فيما حذّر أحد الباحثين من أن الخرائط الحالية لا تُظهر الصورة الكاملة لانتشار الفيروس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
15,642

حدد العلماء ما لا يقل عن 8 سلالات من فيروس كورونا الجديد، الذي يعيث فسادًا مع انتشاره في جميع أنحاء العالم.

ووقع إرسال أكثر من 2000 تسلسل وراثي للفيروس من المختبرات إلى قاعدة البيانات المفتوحة NextStain، والتي تُظهر أنه يتحور على الخرائط في الوقت الفعلي.

وقال الباحثون: إن البيانات، التي تشمل عينات من كل قارة باستثناء القارة القطبية الجنوبية؛ كشفت أن الفيروس يتحور في المتوسط كل 15 يومًا، حسب ما ذكرته "ناشيونال جيوغرافيك".

لكن تريفور بيدفورد، أحد مؤسسي موقع Nextstrain، قال: إن الطفرات صغيرة جدًّا؛ لدرجة أنه لا توجد سلالة من الفيروس أكثر ضررًا.

وأضاف بيدفورد: "هذه الطفرات حميدة ومفيدة تمامًا كقطعة ألغاز؛ للكشف عن كيفية انتشار الفيروس".

وأوضح أن السلالات المختلفة تسمح للباحثين بمعرفة كيفية تطور الفيروس وطرق انتشاره، بالإضافة إلى معرفة ما إذا كانت إجراءات العزل المنزلي فعالة.

ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" عن "نيويورك بوست"، قال "بيدفورد": "سنكون قادرين على معرفة مدى الحد من انتشار الفيروس والإجابة عن السؤال: "هل يمكننا رفع أقدامنا عن دواسة البنزين وكبح انتشار الفيروس بهذه الإجراءات؟".

وقال تشارلز تشيو، أستاذ الطب والأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا بكلية الطب في سان فرانسيسكو: إن قاعدة البيانات توفر أيضًا نظرة ثاقبة حول كيفية انتقال الفيروس في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقًا لـUSA Today.

وأوضح تشيو "أن تفشي المرض قابل للتتبع.. لدينا القدرة على القيام بالتسلسل الجينومي في الوقت الفعلي تقريبًا؛ لمعرفة ما هي السلالات أو الطفرات المنتشرة للفيروس".

وأفادت الصحيفة بأن معظم الحالات على الساحل الغربي مرتبطة بسلالة تم تحديدها لأول مرة في ولاية واشنطن، وهي على بُعد ثلاث طفرات فقط من أول سلالة معروفة.

وفي الوقت نفسه، على الساحل الشرقي، بدا أن الفيروس قد جاء من الصين إلى أوروبا ثم إلى نيويورك ودول أخرى.

لكن كريستيان أندرسون، الأستاذ في مركز أبحاث Scripps Research، حذّر من أن الخرائط لا تُظهر الصورة الكاملة لانتشار الفيروس.

وقال أندرسون لموقع USA Today: "تذكر، إننا نرى لمحة صغيرة جدًّا عن الوباء الأكبر بكثير، لدينا نصف مليون حالة موصوفة في الوقت الحالي ولكن ربما 1000 تسلسل جينومي؛ لذلك هناك الكثير من السلالات التي نفتقدها".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,741
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,550
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,326
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,765

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة